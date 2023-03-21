Генпрокуратура испугалась дронов 21.03.2023, 16:01

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Эхо Мачулищ?

Генеральная прокуратура провела проверку и установила ряд нарушений, касающихся порядка использования воздушного пространства. Министру транспорта и коммуникаций внесено представление.

Генпрокуратура обращает внимание, что граждане незаконно используют беспилотники и самодельные конструкции.

«Проверка показала, что гражданами допускаются полеты на незарегистрированных воздушных судах сверхлегкой авиации, самодельной конструкции, в отсутствие летной годности, а также с не предназначенных для их выполнения мест. Систематически фиксировались факты полетов беспилотных летательных аппаратов при несоблюдении нормативных требований, регулирующих их использование в воздушном пространстве», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Возможно, страхи Гепрокуратуры связаны с подрывом самолета в Мачулищах, где был использован дрон.

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