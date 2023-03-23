Прогнется ли Лукашенко за «Бобровники»?19
- Александр Фридман
- 23.03.2023, 15:34
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Диктатор заговорил об обмене узниками.
Спорные с морально-этической точки зрения сделки обычно обсуждаются с помощью закрытых каналов. Отношения Минска и Варшавы достигли, однако, такого низкого уровня, что таких каналов, кажется, уже не осталось.
Вчера Лукашенко заговорил об обмене узниками, а сегодня министр внутренних дел Мариуш Каминьский прямо говорит об открытии погранперехода «Бобровники» в случае освобождения осужденного в Беларуси журналиста Андрея Почобута. При этом первый ход именно за Лукашенко. Прогнется «несгибаемый» за «Бобровники»?
Александр Фридман, Telegam