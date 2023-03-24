В Киеве появилась улица Владимира Короткевича 4 24.03.2023, 11:13

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Классик белорусской литературы учился в Киевском университете.

В украинской столице официально появилась улица белорусского писателя Владимира Короткевича. Соответствующее решение принял Киевский городской совет.

Решение принято в рамках программы изменения названий, связанных с РФ и ее сателлитами. 23 марта киевские депутаты переименовали 16 объектов. Улица имени советского литературного критика Добролюбова получила имя Владимира Короткевича.

Классик белорусской литературы учился в Киевском университете. В украинской столице установлен памятник Короткевичу.

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