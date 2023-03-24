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СМИ о побеге из Италии сына российского губернатора: Это безумная история

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  • 24.03.2023, 12:45
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СМИ о побеге из Италии сына российского губернатора: Это безумная история
Артем Усс

Артем Усс, вероятно, покинул страну на частном самолете.

Сын губернатора Красноярского края Артем Усс, задержанный в Италии по международному ордеру, сбежал из-под домашнего ареста. Ведутся его поиски, сообщило в четверг итальянское агентство ANSA.

Задержанный самовольно снял электронный браслет контроля местонахождения в миланской съемной квартире. Ранее суд принял положительное решение по вопросу об экстрадиции Усса в США. Ему грозило до 30 лет тюрьмы.

Издание Corriere della Sera пишет, что Усс, вероятно, покинул Италию. Следователи изучают данные камер наблюдения в жилом комплексе, где жил Усс, а также записи с улицы. Не исключается, что он улетел на частном самолете из аэропорта Линате.

Обозреватель Financial Times Макс Седдон называет побег сына красноярского губернатора Артема Усса «совершенно безумной историей от начала до конца».

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