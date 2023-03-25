Украинская разведка: Поражение России даст белорусам новый шанс 6 25.03.2023, 19:56

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ГУР Минобороны Украины поздравило белорусов с Днем Воли.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины поздравило белорусов с Днем Воли:

— Для каждого гражданина Беларуси, мечтающего о свободном национальном государстве, этот праздник имел и всегда будет иметь особый смысл.

Впрочем, белорусы не только мечтают, но и действуют: ровно год назад, 25 марта 2022 года, бойцы батальона имени Кастуся Калиновского в атакованном российскими ракетами Киеве приняли присягу на верность белорусскому народу и стали бороться за свободу для своей нации с оружием в руках.

Воля и украинского, и белорусского народов под угрозой одного жесткого и неадекватного врага. Поражение Московии на поле боя в Украине, а также последующий крах империи зла даст белорусам новый шанс на коренные изменения в их стране.

Воля — наша общая ценность. Поэтому и одержанная победа над московитами будет общей. Украина всегда будет рядом как надежный добрый друг и хороший сосед. Вместе, как говорят, легче.

За ваше и наше будущее — к бою!

С Днем Воли! Жыве Беларусь!

❗️ 25 березня білоруси по всьому світу відзначають День Волі



✨ Для кожного громадянина Білорусі, який мріє про вільну національну державу, це свято має і завжди матиме особливий сенс.



🔗 https://t.co/S1aq08Mh0T pic.twitter.com/lXJckhX1aO — Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) March 25, 2023

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