Баскетбольный клуб «Минск» завершил сезон в Единой лиге ВТБ на последнем месте 2 26.03.2023, 17:07

У экс-«Цмоков» 29 поражений в 32 матчах.

Сегодня, 26 марта, баскетболисты «Минска» провели последний матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Победа над «Астаной» (84:69) подвела черту под провальным сезоном-2022/23 для белорусской команды: всего три виктории в 32 играх и последнее место, пишет «Зеркало».

Помимо самого факта постоянных поражений по ходу сезона, наши баскетболисты в матче с «Енисеем» установили антирекорд лиги по набранным очкам — всего 36. При этом главный тренер «Минска» Ростислав Вергун, несмотря на провальное выступление, газетой «Прессбол» был признан лучшим тренером мужской команды в 2022 году.

Клуб из Беларуси еще ни разу не выходил в плей-офф Единой лиги ВТБ.

Также напомним, что прошлым летом сильнейшая баскетбольная команда страны сменила название. БК «Цмокі-Мiнск» стал БК «Минск».

— Серьезные задачи и масштабные цели подтолкнули нас к повышению узнаваемости клуба и созданию актуального и презентабельного бренда. Обновленное название, логотип и выбранный визуальный стиль позволят с новой силой развивать спортивную деятельность, привлекать новую аудиторию. Для партнеров клуба это возможность реализовывать новые маркетинговые стратегии, — говорилось тогда в качестве обоснования ребрендинга.

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