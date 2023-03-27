СМИ сообщили о громкой отставке в российской армии 27.03.2023, 8:35

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В РФ нашли «крайнего» за провал под Угледаром.

В росСМИ появилась информация о громкой отставке в армии РФ.

При этом российское военное ведомство пока не подтвердило факт отстранения от командования группой Восток генерала Рустама Мурадова.

50-летнего генерала прозвали «мясником» за то, что под его командованием ВС РФ всегда несли большие потери в ходе боев. Последней каплей для Кремля стал неудачный штурм Угледара, где только в технике враг недосчитался больше 100 бронемашин.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, глава Минобороны РФ Сергей Шойгуот генерала Мурадова «отработать звездочки на погонах».

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