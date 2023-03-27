ISW: У Украины есть три варианта действий 27.03.2023, 8:57

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Инициатива переходит к ВСУ.

Путин считает, что все еще может одержать победу в Украине, но не идет в ва-банк. Успешные наступления украинской армии могут заставить его сесть за стол переговоров.

«Ни Украина, ни Запад не убедили Путина в том, что он должен рассмотреть возможность любого компромисса. Вместо этого Путин остается сосредоточенным на достижении своих первоначальных военных целей путем затяжного конфликта, в котором он победит, навязав силой свою волю Украине или сломав волю Украины после того, как Запад прекратит поддерживать Киев», - говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

Эксперты считают, что продолжение наступления армии РФ вокруг Бахмута, Авдеевки и вдоль линии фронта в Луганской и западной части Донецкой областей говорит о том, что Путин все еще пытается победить. В то же время российский диктатор боится идти в ва-банк, но и не выдвигает никаких условий для переговоров, кроме победы России.

В связи с этим аналитики пришли к выводу, что у Украины есть три варианта действий:

прекратить боевые действия, что приведет к катастрофическому поражению;

продолжать вести ограниченные военные действия, чтобы лишь удержать нынешнюю линию фронта, но это будет поощрять Путина к дальнейшим атакам;

начать контрнаступление, чтобы убедить Путина сесть за стол переговоров, или же создать такие военные реалии, чтобы Киев и западные союзники смогли эффективно заморозить войну.

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