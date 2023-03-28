Как отстранить Путина от власти Виктор Каспрук

28.03.2023, 7:44

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Представители силовых кругов РФ уже давно ведут непубличные переговоры с Западом.

Все больше становится очевидно, что все попытки достичь компромисса с Москвой и добиться вывода российских войск из украинских территорий, обречены на провал. Поскольку с самого начала Путин не признает украинцев отдельным от россиян народом, а Украину – независимым государством. И все, что сейчас хотят в Кремле – это получить передышку в войне с Украиной, чтобы через несколько лет напасть на нас снова.

В настоящее время среди российских элит существует оппозиция Путину, очевидно, что по вопросу отстранения диктатора от власти ведутся непубличные переговоры с Западом, однако, похоже, что не выработана формула того, как это можно сделать.

Здесь нужно вспомнить, каким образом в СССР политическому конкуренту Михаила Горбачева – Борису Ельцину удалось лишить его власти. Только с помощью совершенно нестадартного и неожиданного подхода – ликвидировав существование Советского Союза.

Хотя, в случае с Путиным, ситуация совсем иная, однако применение нестандартных подходов и здесь могло бы помочь достичь желаемого результата. Отстранить Путина от власти легитимно, быстро и без значительных силовых и кровавых противостояний в самой РФ можно только одним способом, ключом к которому является введение должности вице-президента Российской Федерации.

Ведь вопрос, что делать дальше с Россией становится сегодня как никогда актуальным для всего демократического мира. Путин, хоть и обещал передать власть, но все время заматывает этот вопрос. Он патологически боится понести ответственность за свои преступления.

И потому сложилась патовая ситуация для российского истеблишмента: устранить Путина они пока не способны, хотя и хорошо понимают, что он ведет Россию к полному краху, а если тирана не убрать с власти в ближайшее время, неконтролируемая самоликвидация Российской Федерации становится все более очевидной.

Поэтому поскольку дворцовый переворот или устранение Путина путем его физической ликвидации до сих пор не рассматривались, единственный легитимный правомерный путь передачи власти от узурпатора к его правопреемнику – это продублировать его властные полномочия через введение должности вице-президента России. И если высшее руководство ФСБ хочет остаться в живых, то они это сделают.

Так же, как и пора предупредить и подготовить соответствующие действия относительно возможного обнародования информации о том, где-то в 2005 или 2006 году настоящий Путин был заменен, и фактически с тех пор Россией правит самозванец – «лжеПутин». И если Путин не хочет, чтобы он был публично разоблачен еще при его жизни, то он уже сейчас должен согласиться на предложенный вариант ухода с президентского поста.

Быстро реализовать эту политическую формулу можно следующим путем: Государственная Дума Российской Федерации в срочном порядке на своем внеочередном заседании принимает решение – в связи со сложной экономической и социальной ситуацией в России и ухудшением состояния здоровья президента Путина, в РФ вводится должность вице- президента.

Очевидно, что в этом случае самым сложным будет вопрос, чтобы за это историческое решение проголосовало большинство депутатов Государственной Думы. Но для политических фракций, понимающих, что дальше произойдет с Россией, если Путин еще полгода будет оставаться у власти, шанс предотвращения катастрофы должен стать чисто техническим вопросом.

Все процедурно могло бы выглядеть следующим образом: в Госдуму вносится предложение утвердить в должности вице-президента Российской Федерации такую политическую фигуру, которая устраивает всех оппонентов Путина во властных элитах. Перед этим с депутатами проводится соответствующая разъяснительная работа и таким образом достигается большинство голосов за поданное предложение.

А вторым пунктом после официального утверждения должности вице-президента на голосование ставится внесение этого изменения в конституцию России. Это они умеют быстро делать.

Далее, после короткого промежутка времени (максимум недели или двух – лучше меньше) со времени введения в РФ должности вице-президента, Путина стимулируют сделать заявление, что в связи с резким ухудшением состояния здоровья и невозможностью в полном объеме выполнять свои обязанности президента Российской Федерации, он принимает решение отказаться дальше выполнять свои президентские обязанности и выходит на пенсию.

Таким образом, вице-президент становится легитимным президентом России, и сможет оставаться на этом посту вплоть до президентских выборов, которые должны состояться в РФ в 2024 году.

Чтобы операция легитимного отстранения Путина от власти была проведена успешно, необходимы согласованные действия руководства ФСБ и высшего армейского генералитета. И большинство военных генералов должны его поддержать. Если они не хотят, чтобы российская армия была окончательно разгромлена, а сама Россия вверглась в ряд процессов хаотической деградации, ведь элиты просто будут истреблены этими процессами. В том числе физически.

Формула реальности для следующей власти может быть такой: если эта временная власть признает преступления Путина и готова запустить механизмы преодоления преступного наследия путинского режима и инициирует процесс возмещения Украине всех нанесенных войной ущербов (поскольку это очень сложная проблема, требующая времени для ее полной отработки), то такая власть продержится несколько лет, даже больше.

Новый президент РФ должен вывести все российские войска из всех оккупированных Россией территорий Украины, включая Крым и Донбасс, и после этого возможны переговоры о заключении договора о мире, выполнении условий безопасности для международного сообщества (в первую очередь – демилитаризация, денуклеаризация и деимпериализация РФ) и выплата репараций Украине.

Представители силовых кругов уже давно ведут непубличные переговоры с Западом о прекращении войны России с Украиной и месте Российской Федерации в мировом сообществе в послевоенный мирный период. Поэтому сейчас приходит время резко ускорить этот процесс, предоставив Российской Федерации возможность завершить путинскую войну.

И введение в России должности вице-президента дает ей ключ к реальным изменениям и шанс использовать последнюю возможность физического выживания элит и частичного сохранения их состояний. Главное, чтобы там смогли правильно и своевременно им воспользоваться.

Виктор Каспрук, блог

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