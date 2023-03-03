Пригожин опозорился с обращением к Зеленскому «из Бахмута»2
- 3.03.2023, 15:28
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Главаря ЧВК «Вагнера» в город не пускают.
Владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин снова опозорился. Как сообщает «Спротив», свое обращение «из Бахмута» к президенту Украины Владимиру Зеленскому россиянин записал не из самого города.
Более того, ролик был снят даже не на окраинах Бахмута – его туда (уже не говоря о самом городе) не пускает охрана. В «Спротиве» отмечают, что свою речь Пригожин говорил на одном из зданий села Парасковеевка.
Этот населенный пункт расположен на север от Бахмута. О его захвате «вагнеровцы « сообщили еще 20 февраля.
«Видео является провокативным и является частью дезинформационной кампании против населения Украины с требованием распространения панических настроений и провоцирования высшего военного и политического руководства», - говорится в заявлении «Спротива».
Пригожин уже не впервые занимается фейками. В январе террорист снимал обращение якобы в одной из шахт Соледара – тогда город еще был под контролем украинских войск. в ВСУ опровергли информацию и отметили, что на самом деле ролик был сделан в другой шахте Донецкой области: в районе Владимировки в тылу россиян.