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Стадия торга

3
  • Вера Перовская, Newssky
  • 30.03.2023, 8:34
  • 6,916
Стадия торга

В России предложили выплатить Украине репарации.

Российская пропагандистка Маргарита Симонян заявила, что Россия могла бы отдать Украине $300 млрд золотовалютных резервов ЦБ России «в счет нашей покупки тех территорий, тех земель, которые хотят быть с нами», пусть даже украинцы это «назовут репарациями». По ее мнению, иначе «получится руина», которая «все равно закончится как-то вот так».

«Есть же вот эти наши $300 млрд арестованных активов ЦБ, — заявила главный редактор государственного телеканала RT, МИА «Россия сегодня» и ИА Sputnik Маргарита Симоньян в эфире у Владимира Соловьева. — Я предлагаю выход. Они выплачивают эти деньги в счет нашей покупки тех территорий, тех земель, которые хотят быть с нами».

По ее словам, «это принципиально», так как России «нужны те, кто хочет быть с нами», «Львов мне лично не нужен, зачем нам эти люди, которые нас ненавидят».

И «чтобы им было не обидно, они это могут назвать репарациями, а мы это будем называть просто покупкой».

Она отметила, «это вполне пригодный план», так как «по-другому, так или иначе, получится руина, которая длится уже девять лет, и продлится еще лет шесть, но все равно же закончится как-то вот так. Но, наверное, лучше же побыстрее».

Напомним, репарации — это форма материальной ответственности субъекта международного права за ущерб, причиненный в результате совершенного им международного правонарушения другому субъекту международного права, в частности, возмещение государством, в силу мирного договора или иных международных актов, ущерба, причиненного им государствам, подвергшимся нападению.

За выигранную войну репарации не платят. Из чего следует логический вывод, что настроения в кругу российских пропагандистов от стадии «отрицания» и «гнева», когда Симонян и Соловьев угрожали Западу ядерным оружием, перешли в стадию «торга». Впереди, как известно, «депрессия» и «принятие».

В отличие от пропаганды, наиболее агрессивные сторонники войны — выражающие свои взгляды через сообщество «военкоров», давно в «депрессии», что каждый день подтверждают новыми постами на своих площадках. А инициатор войны на Донбассе — Игорь Стрелков (Гиркин) перешел в финальную стадию «принятия». Он прямым текстом говорит, что война проиграна, пора собирать манатки и готовиться к трибуналу в Гааге.

Но Гиркин — некий «альтернативщик», от которого можно отмахнуться, а Симонян — лицо государственное.

Тем временем на февраль 2023 года сумма ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины из-за полномасштабного вторжения России, увеличилась на $6 млрд и составляет $143,8 млрд, говорится в оценке KSE Institute в рамках проекта «Россия заплатит». По оценке Всемирного банка восстановление экономики Украины обойдется в $411 млрд.

По данным недавнего Всеукраинского опроса Международного республиканского института (IRI), украинцы выражают рекордную поддержку членству Украины в НАТО — 82% (на 10% больше по сравнению с опросом в июне 2022-го и на 23% по сравнению с данными за апрель), 97% граждан верят в победу в войне с Россией, а 74% считают, что Украина сохранит все территории в пределах своих международно-признанных границ по состоянию на 1991 год. Украинцы считают, что Россия должна заплатить за проведение послевоенного восстановления — 89% убеждены, что восстановление должно финансироваться за счет конфискованных российских активов или репараций.

Согласно результатам комплексного сравнительного исследования «Как война изменила меня и страну. Итоги года», главная эмоция, которую испытывают респонденты, думая об Украине — гордость (этот показатель вырос более чем вдвое — с 34 до 75%), абсолютное большинство опрошенных идентифицирует себя как граждан Украины (по сравнению с 2021-м показатель вырос с 76 до 94%), а половина идентифицируют себя европейцами (двойной рост), 22% украинцев за год войны перешли на более частое использование украинского.

Так что нет никаких территорий и украинцев, которые «хотят» быть с Россией. Как и нет надежды откупиться $300 млрд золотовалютных резервов от билета в Гаагу.

Вера Перовская, Newssky

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