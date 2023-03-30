Полковник ВСУ: Ударом «Томагавка» США разнесут ядерную базу РФ в Беларуси

Полковник ВСУ: Ударом «Томагавка» США разнесут ядерную базу РФ в Беларуси4
- 30.03.2023, 12:11
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Угрозы двух диктаторов в адрес НАТО несопоставимы с их возможностями.
Полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов прокомментировал ситуацию вокруг намерения страны-агрессора РФ разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие.
«Я не думаю, что со стороны НАТО будет какая-то резкая реакция. Мы уже наблюдаем, как западный мир довольно вяло это комментирует», — подчеркнул он в интервью «Главреду».
Собеседник напомнил, что уже в США сказали, что пока не видят перемещения ядерных вооружений РФ.
«Угрозы России в адрес НАТО несопоставимы с возможностями блока. К примеру, на прошлой неделе патрулирование воздушного пространства Балтики осуществляли американские бомбардировщики В-52. Боевая нагрузка самолета достигает 30 тонн. Одним Tomahawk он способен стереть с лица земли это хранилище вместе с оружием в буквальном смысле этого слова», — добавил Жданов.