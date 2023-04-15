Фесенко: Лукашенко втягивается в новые авантюры Кремля 1 15.04.2023, 11:48

Диктатор получит мощный ответ от ЕС.

Самопровозглашенный правитель Беларуси Александр Лукашенко начал делать очень интересные заявления, мягко говоря, не имеющие никакого отношения к правде.

Касаются они, например, того, что государства Запада не выполняют обязанности, взятые на себя в рамках Будапештского меморандума, якобы касающихся Беларуси и т.п.

Почему подобные заявления раздаются из уст Лукашенко и чего он пытается достичь, рассказал в эфире телеканала FREEДОМ политолог Владимир Фесенко.

«Он (Лукашенко – ред.) не пытается ни до кого достучаться. Заявления отвечают тем или иным политическим интересам, заявления прямо противоположны и совершенно противоречивы. В одном заявлении он говорит, что якобы против него хотят начинать войну, что ему угрожают Польша и Литва, государства Запада якобы не выполняют гарантии безопасности. Хотя мы видим, кто действительно нарушил Будапештский меморандум еще в 2014 году, а затем 24 февраля 2022 года. Это — Россия», — подчеркнул Фесенко.

Политолог добавил, что Беларусь также помогла в нарушении безопасности Украины, предоставив свою территорию для ударов против Украины. Но Лукашенко одновременно, к тому же не в первый раз, призывает срочно прекратить огонь.

«О заявлениях о тактическом ядерном оружии, что якобы западные государства нарушают Будапештский меморандум — это обоснование того, что Россия будет размещать на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. То есть нужен формальный повод. Хотя сам Лукашенко делал подобные угрозы еще в 2021 году, когда у него тоже были проблемы, спровоцированные в отношениях с Польшей и Литвой, когда Лукашенко спровоцировал так называемый миграционный кризис, завозили мигрантов из стран Азии и колоннами направляли их в сторону границы стран ЕС», — вспомнил эксперт.

Тогда в ответ Польша и Литва ввели ограничения. Лукашенко угрожал, в частности, призвал разместить на территории Беларуси ядерное оружие.

«И вот сейчас новая волна, только теперь это в интересах России. Это угроза Западу. Это не столько угроза Украине. Против Украины Россия может использовать тактическое ядерное оружие при желании с территории временно оккупированного Крыма или из близлежащих российских регионов. А размещение его на территории Беларуси — это шантаж стран Европейского Союза», — убежден Владимир Фесенко.

По его словам, неслучайно верховный уполномоченный комиссар ЕС, отвечающий за внешнюю политику, говорит о том, что речь идет об угрозах европейской безопасности. И, соответственно, Европейский Союз будет отвечать новым санкциям против Беларуси.

«Лукашенко подыгрывает Путину в обмен на новые финансовые подачки, без которых просто невозможно удерживать даже минимальную стабильность белорусской экономики. Лукашенко продолжает втягиваться в военные авантюры Путина. Поэтому он говорит то, что отвечает его интересам, интересам Путина, пытается обосновать новые преступные военные деяния россиян и самого Лукашенко», – убежден эксперт.

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