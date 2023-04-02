«Опух и едва выталкивает звуки»: Кремль готовится к смерти Кадырова 2.04.2023, 9:39

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Москва задумывается о том, как удержать контроль над Кавказом.

Глава Чечни Рамзан Кадыров серьезно болен и дело может идти до смерти. Российский диктатор понимает это и уже начал готовиться. Об этом заявил российский оппозиционер, социолог и бывший депутат Госдумы Игорь Яковенко, сообщает УНИАН.

По данным Яковенко, Кадыров устраивал Путина и диктатор не хочет его менять.

«Я думаю, что Кадыров не очень здоров. Об этом можно судить по его внешнему виду. Он вообще-то никогда не был златоустом, но в последнее время он несколько раз давал интервью. Вот просто лежит человек и что-то там сказать выталкивает из своего рта, какие-то звуки, в которых, кроме дон-дон, ничего нельзя разобрать. Он очень сильно опух, у него совсем сильно одутловатое лицо. На этом основании многие говорят о том, что он болен. Может, действительно болен», - сказал эксперт.

Он добавил, что теперь российский диктатор задумывается о том, как же ему удержать контроль над Кавказом в случае смерти Кадырова.

Что известно о болезни Кадырова

3 марта Рамзан Кадыров появился на публике после слухов о его болезни. При этом у него на руке был замечен медицинский прибор. Глава Чечни принимал участие во встрече с главарем боевиков «ДНР» Денисом Пушилиным.

Глава Кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия за границей Ахмед Закаев заявил, что Рамзан Кадыров стал зависим от каких-то лекарственных препаратов. Их он употребляет уже 15 лет.

Израильский филантроп Леонид Невзлин заявлял, что главу Чечни Рамзана Кадырова могли отравить. У него начались серьезные проблемы с почками, что может быть симптомом отравления. На лечение Кадыров даже поехал в Объединенные Арабские Эмираты, а когда приезжает в Чечню, то с ним туда едет врач из ОАЭ.

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