Bild: У Кадырова серьезные проблемы со здоровьем 3.03.2023, 20:09

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Рамзан Кадыров

Глава Чечни выглядит очень опухшим.

У главы Чечни Рамзана Кадырова серьезные проблемы со здоровьем.

Об этом сообщает Bild.

За последние несколько месяцев он сильно поправился, выглядит очень опухшим, а на видео он часто не может открыть глаза.

Предполагается, что у Кадырова серьезные проблемы с почками. Так утверждает бывший заместитель премьер-министра Ичкерии Ахмед Закаев, который находится в изгнании.

Кадыров привез в Чечню врача из Объединенных Арабских Эмиратов, потому что не доверяет московским врачам. Доктор Ясин Ибрагим М. Эль-Шахат, заведующий почечным отделением больницы «Бурджил» в Абу-Даби, прилетел в Грозный, чтобы лечить Кадырова.

Именно поэтому глава Чечни не смог присутствовать на выступлении российского диктатора Владимира Путина в Москве 21 февраля.

Тот факт, что Кадыров иногда выглядит энергичным и подвижным, объясняется приемом стимуляторов. Говорят, что чеченский глава пристрастился к этим и другим таблеткам.

Рамзан Кадыров сейчас (t.me/RKadyrov_95)

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