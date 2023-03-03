Bild: У Кадырова серьезные проблемы со здоровьем
- 3.03.2023, 20:09
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Глава Чечни выглядит очень опухшим.
У главы Чечни Рамзана Кадырова серьезные проблемы со здоровьем.
Об этом сообщает Bild.
За последние несколько месяцев он сильно поправился, выглядит очень опухшим, а на видео он часто не может открыть глаза.
Предполагается, что у Кадырова серьезные проблемы с почками. Так утверждает бывший заместитель премьер-министра Ичкерии Ахмед Закаев, который находится в изгнании.
Кадыров привез в Чечню врача из Объединенных Арабских Эмиратов, потому что не доверяет московским врачам. Доктор Ясин Ибрагим М. Эль-Шахат, заведующий почечным отделением больницы «Бурджил» в Абу-Даби, прилетел в Грозный, чтобы лечить Кадырова.
Именно поэтому глава Чечни не смог присутствовать на выступлении российского диктатора Владимира Путина в Москве 21 февраля.
Тот факт, что Кадыров иногда выглядит энергичным и подвижным, объясняется приемом стимуляторов. Говорят, что чеченский глава пристрастился к этим и другим таблеткам.