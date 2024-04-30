Лукашенко в Костюковичах общался с массовкой 1 30.04.2024, 15:19

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Разговор с простыми людьми оказался постановкой.

Как оказалось, в Костюковичах людей интересует не посевная или уборочная, и даже не пенсии и пособия, не война в Украине, а… участие белорусских спортсменов Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе.

Именно такой вопрос задали горожане Лукашенко. Впрочем, этот вопрос показал, что все поездки диктатора носят постановочный характер.

Журналисты и раньше показывали, что Лукашенко общается со специально отобранными людьми, а сам правитель настолько боится «народной любви», что окружает себя огромным числом охранников.