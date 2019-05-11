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Фотофакт: Как Лукашенко охраняют от «народной любви»

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  • 11.05.2019, 15:59
  • 8,504
Фото: t.me/nexta_tv

В столичном микрорайоне Брилевичи замечены вооруженные «зеленые человечки».

Об этом написал блогер NEXTA в Telegram-канале:

"Ахтунг-ахтунг! В столичном микрорайоне Брилевичи замечены вооруженные "зеленые человечки". Будьте внимательны и осторожны!

Фото: t.me/nexta_tv

Нет, Россия нас пока не оккупировала - это Александр Григорьевич приехал лично проинспектировать находящиеся рядом общежития "Студенческой деревни", переоборудованные под временное жилье для гостей его любимых "Голодных игр". В целях безопасности отключили лифты, а людям кричат, чтобы те плотно закрывали окна. Снайперы же, видимо, нужны для того, чтобы избежать благодарности от студентов, которых ради этого вышвырнули из общежитий на улицу.

Фото: t.me/nexta_tv

Надпись "В доме, где живет любовь" на детской площадке выглядит особенно интригующе. "Любовь" народа к" народному президенту" там живет - вот и надо охранять", - написал блогер NEXTA.

Фото: t.me/nexta_tv

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