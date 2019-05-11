Фотофакт: Как Лукашенко охраняют от «народной любви»17
- 11.05.2019, 15:59
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В столичном микрорайоне Брилевичи замечены вооруженные «зеленые человечки».
Об этом написал блогер NEXTA в Telegram-канале:
"Ахтунг-ахтунг! В столичном микрорайоне Брилевичи замечены вооруженные "зеленые человечки". Будьте внимательны и осторожны!
Нет, Россия нас пока не оккупировала - это Александр Григорьевич приехал лично проинспектировать находящиеся рядом общежития "Студенческой деревни", переоборудованные под временное жилье для гостей его любимых "Голодных игр". В целях безопасности отключили лифты, а людям кричат, чтобы те плотно закрывали окна. Снайперы же, видимо, нужны для того, чтобы избежать благодарности от студентов, которых ради этого вышвырнули из общежитий на улицу.
Надпись "В доме, где живет любовь" на детской площадке выглядит особенно интригующе. "Любовь" народа к" народному президенту" там живет - вот и надо охранять", - написал блогер NEXTA.