«Люди видят порцию и в один голос говорят: «Вау!» 1 2.04.2023, 10:21

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Белорусская семья построила бизнес на драниках и стала известной на всю страну

Когда Горчаковы после работы забегают в магазин или на рынок, люди сразу обращают на них внимание: «О, вы пахнете драниками!» Больше 20 лет назад они, владельцы придорожного кафе, решили сделать ставку на это блюдо. И не ошиблись. Глава семейства Константин не один день экспериментировал с рецептом и нашел свой – оригинальный. «Папин драник» оказался таким вкусным, что гости увозили его даже в Читу, за 7 тысяч километров. Сколько драников за эти годы пожарили Горчаковы? Сложно ли строить бизнес, когда в нем только одни родственники? И был ли момент, когда хотелось закрыть дело всей жизни?

Об этом говорится в материале «Смартпресс».

От Минска до больших и вкусных драников – два часа езды. Гостевой дом семьи Горчаковых из Ивацевичей находится прямо на трассе М1 Брест–Москва. Теперь это ухоженная территория, на которой разместились дом для туристов, цветник, детская площадка и настоящий курятник.

А 20 лет назад на этом месте стояло маленькое кафе– теремок. Горчаковы постоянно меняли формат своего дела: что–то перестраивали, ремонтировали, экспериментировали. Подстраивались под время и запросы клиентов. Но уже много лет их знают по фирменным драникам. Забегая вперед, скажем: сложно забыть «папин драник» весом в 800 грамм!

– Мы совершенно не инстаграмное место, о нас люди узнают по сарафанному радио, – рассказывают Людмила и Галина Горчаковы. – Буквально недавно знакомые в Москве обсуждали что–то с друзьями и выяснилось: они ели наши драники! И таких историй много.

Мысленно прикидываем снимки для Instagram: дымящиеся драники на фоне камина, в саду на открытом воздухе или прямо с котиками, которых тянет к этому месту постоянно. Женщины уточняют: у них есть странички в социальных сетях, просто посетители не выкладывают сторис с драниками. Может, потому что сразу теряют дар речи от объема блюда, а потом его съедают, ни на что не отвлекаясь?

«В день уходил мешок картошки»

Самое время понять, кто и за что здесь отвечает. Папа Константин колдует на кухне, мама Галина принимает гостей и следит за чистотой. Дочка Людмила, как признает вся семья, – новатор и двигатель бизнеса. А сын Денис заведует финансами. Правда, так было не всегда. Сперва Галина одна работала в «теремке», позже к делу подключился муж. В 2014 году семья решила: будем работать вместе, никаких наемных рабочих.

– Продавать драники в Беларуси – это так очевидно, – говорит Людмила и ведет нас на прогулку вдоль озера и леса, которые расположились прямо за домом. – Гости всегда спрашивали: «А драники у вас есть?» Папа отмахивался, их же нужно подавать прямо с пылу с жару. Невозможно нажарить стопку драников на целый день, а потом разогревать и продавать. Это уже не то.

Людмиле удалось уговорить отца ввести в меню драники. Как бывший водитель он понимал: в дороге люди хотят поесть что–то сытное, не останавливаясь по несколько раз на перекусы. Так в бизнесе Горчаковых началась новая полоса. Кухня работала в режиме нон–стоп, иногда одновременно приходилось жарить на восьми сковородках.

– Люди готовы были ждать, даже если перед ними было несколько десятков заказов. Чтобы вы могли представить, иногда в день уходил мешок картошки. Садились вчетвером, чистили, а дальше за все ответственный был муж, – добавляет Галина.

«Мы к вам из Вены на драники»

Константин экспериментировал не один день, искал собственный рецепт и нашел. Фирменный «папин драник» с мясом. Что в нем особенного? Словами весь смак не передашь. Но к Горчаковым на горячие драники стали ездить чиновники, послы, простые водители и туристы. Буквально на днях заглянул бывший посетитель с друзьями: «Мы к вам из Вены на драники».

– Рецепт драников знает каждый белорус. Но почему именно ваши стали известны на всю страну? – уточняем у Горчаковых.

– Рецепт храним как большую тайну, – смеется семья. – Нам даже предлагали его продать. Отказались. Для нас это будет крах.

Секретный состав в семье известен только Константину и дочке Людмиле. Чтобы она в любой момент могла подстраховать папу. Пока обсуждаем драники, Константин начинает разогревать плиту, ставит рядом с собой семилитровую емкость с тестом. Через минуту по залу идет такой запах, что устоять невозможно. И мы просимся на кухню.

– Сейчас попробуете «папин драник» и «бургер-драник», – говорит Константин, пока мы завороженно смотрим на шипящие сковородки.

– Сколько драников вы пожарили за все время?

– Тысячи, так точно, – отвечает мужчина. – Туристы увозили их в Москву, Санкт-Петербург и даже Читу. А сколько иностранцев ели мои драники! Японцы, корейцы, американцы…

– Вы столько времени простояли у плиты. Вам самому не надоели драники?

– Это же святое! Они не приедаются, – вопрос явно удивил Константина. – Каждую неделю готовим их дома на обед или ужин.

Как-то Людмила предложила папе сделать бургер-драник. Только собралась его попробовать, посетители мгновенно отреагировали: «И мы такой хотим». С тех пор это одно из самых популярных блюд.

«Иногда ругаемся так, что сковородки в лес летят»

В камине горят дрова, на стене – семейные фотографии, поделки маленькой внучки Горчаковых, грамоты. Если не знать всех нюансов, со стороны может показаться: это идеальная картинка. Счастливые родители, дети рядом, и все вместе смогли найти себя в жизни. Но, как и любой бизнес, дело Горчаковых пережило много разных моментов – грустных, трагических, радостных, вдохновляющих.

– Работать в деле, где только одна семья, очень сложно. У каждого – свое мнение, взгляд, опыт. Конечно, мы ругаемся, да так, что сковородки в лес летят, – честно признается Людмила. – Но тут надо отметить, это не со зла. Просто мы очень требовательны друг к другу. Поругались, выяснили отношения и быстро все забыли.

Девушка сначала получила высшее образование по специальности «социальная работа». Затем пошла изучать сферу ресторанного и гостиничного бизнеса.

– Думала, узнаю много нового, а получилось, сама делилась нашим опытом, – вспоминает студенческие времена Людмила. – На одном из экзаменов, который принимал владелец крупного отеля, рассказала, как однажды у нас поел посетитель и уснул на диване. Мы его не стали будить, дали возможность поспать. Экзаменатор удивился: «Вот это клиентоориентированность!»

– После учебы вы же могли начать собственное дело, без родителей.

– Не было капитала, – шутит мама.

– При желании нашла бы, – поясняет Людмила. – Но это же наша фишка – семья. Всегда говорила: «Давайте работать вместе».

«Наше дело меняется вместе с нами»

От придорожного кафе-теремка «Сузорье», с которого началось дело Горчаковых, остался только камин. По словам Галины, в те времена здесь была крохотная кухня метр на метр, в которой готовили горячие блюда. В буфете продавались печенье и напитки.

– Через что мы только не прошли в 1990–е… И окна разбивали в кафе, и бандиты приходили. Как-то ночью легли с девочками-продавцами спать прямо в кафе, закрылись, а какой-то здоровенный мужчина дернул за хлипкие двери, они и открылись. Как мы перепугались! – говорит Галина.

Горчаковы все время ищут новый формат своего дела.

– Оно меняется вместе с нами, – рассуждает Людмила. – Когда с братом были молодыми и драйвовыми, устраивали дискотеки под открытым небом до утра. Есть пары, которые познакомились у нас на танцах, а теперь приезжают на драники с детьми. Это очень приятно.

Закрыв кафе, они открыли усадьбу Горчаковых. Для родителей такой вариант оказался очень комфортным: они уже не выдерживают сумасшедший ритм общепита. Возле дома высадили вишни, кусты малины, смородины, поставили детскую площадку и открыли гостевой дом для туристов.

– Комната рассчитана на четырех человек, есть душевая, прачечная, – они показывают апартаменты для отдыхающих. – Мы ориентировались не на водителей-дальнобойщиков, а на семьи, которые путешествуют. Кстати, во время пандемии, в 2020 году, хорошо отработали лето: люди поехали по стране. А ведь рядом с нами Коссовский замок и можно без проблем остановиться на ночевку. И драников поесть.

В какой-то момент семья готова была продать кафе

– Это круто, теперь мы смогли завести хозяйство, – к Людмиле подбегает то одна кошка, то вторая. – Когда было кафе, санстанция запрещала это делать. Я как дог-френдли за то, чтобы наши гости могли приехать с питомцем. Например, вот этого кота Старичка выбросили на трассе прошлым летом. Мы его кормим, любим, но он каждый день, как Хатико, возвращается на дорогу и ждет своего хозяина.

У Люды одно из любимых мест на территории – куриный домик. Три года назад она выиграла проект «Женское предпринимательство на селе» и завела породистых арауканов, доминантов. Сюда девушка никого не пускает: сама кормит кур, сама за ними убирает.

– Я в них души не чаю, – Люду перебивает громкая песня петуха. – Самая счастливая минута: открываешь курятник, а там яйца!

Сейчас бизнес Горчаковых снова переживает новый период, впереди – реконструкция дома.

А несколько лет назад семья впервые задумалась: дело нужно продать. Людмиле диагностировали редкое заболевание, срочно требовались деньги на лечение.

– Тот отрезок жизни нельзя вырезать, забыть. Да, он был сложным, но через эту историю проходила вся наша семья, – рассказывает Людмила. – Я была против продажи кафе, хотя в тот момент бизнес умер: родители были потерянными из-за моей болезни. А потом мне сделали операцию, стало легче…

– Теперь мы рады, что послушались Людмилу. Кафе – вся наша жизнь, – Галина не сводит глаз с дочки.

Недавно девушка выпустила книгу «Хрупкая как лань, сильная как сталь», в ней она написала про самый сложный период в жизни. Как отмечает Люда, ее позитив и вера в хорошее до сих пор помогают пациентам с аналогичным заболеванием, их родным. В больнице врачи не раз просили девушку поговорить с теми, кто может уйти из жизни. Она всегда умела подобрать нужные слова. Болезнь не отступила, но Людмила научилась с ней жить. Вернулась в бизнес, и семья только успевает выслушивать ее новые идеи, задумки, проекты.

Сейчас Горчаковы больше работают под заказ. Если человеку захочется попробовать знаменитый «папин драник», лучше заранее позвонить по телефону и предупредить.

– Почему люди возвращаются и привозят своих друзей на драники? Мы дарим впечатления. Они видят порцию и в один голос говорят: «Вау!», – отмечает Людмила. – Нам хочется, чтобы это место было семейно-родовым гнездом. Его история длится больше 20-ти лет. Родителям помогали дедушка с бабушкой – теперь мы с братом и его четырехлетняя дочка. Семья – это наша сила.

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