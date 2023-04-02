Беларусь потеряла 1052 населенных пункта 5 2.04.2023, 18:35

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И сокращение продолжается.

Количество населенных пунктов в Беларуси с каждым годом продолжает сокращаться. Так, за последние 20 лет наша страна потеряла более 1000 населенных пунктов, сообщает «Зеркало» со ссылкой на данные «Белстата».

По официальным данным, на начало 2023 года в Беларуси насчитывалось 23 208 населенных пунктов. 20 лет назад, в начале 2003 года, в нашей стране насчитывалось 24 260 населенных пунктов. То есть, за это время их число сократилось на 1052.

За прошлый год количество населенных пунктов в Беларуси сократилось на 19 – до 23 208 – за счет «умирания» сельских населенных пунктов. Из них 13 исчезли в Витебской области, в Гомельской – три, в Минской – два, а в Гродненской – один.

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