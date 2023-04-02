«Всех убьем, всех ограбим»: чем известен взорванный российский военкор
- 2.04.2023, 19:26
- 1,918
Татарский призывал «лечить украинцев от нацизма».
В Петербурге произошел взрыв в кафе, где проходил творческий вечер российского военкора, уроженца Донецка Владлена Татарского (Максима Фомина), сообщают росСМИ.
ТАСС и РИА Новости заявили, что военкор погиб.
Татарский известен скандальными заявлениями по отношению к украинцам. После обращения Путина он заявил: «Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим».
Татарский призывал «вылечить украинцев от нацизма», а также считать победой, когда «российский триколор появится над границей с Польшей».