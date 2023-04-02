закрыть
2 апреля 2023, воскресенье, 19:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Всех убьем, всех ограбим»: чем известен взорванный российский военкор

  • 2.04.2023, 19:26
  • 1,918
«Всех убьем, всех ограбим»: чем известен взорванный российский военкор

Татарский призывал «лечить украинцев от нацизма».

В Петербурге произошел взрыв в кафе, где проходил творческий вечер российского военкора, уроженца Донецка Владлена Татарского (Максима Фомина), сообщают росСМИ.

ТАСС и РИА Новости заявили, что военкор погиб.

Татарский известен скандальными заявлениями по отношению к украинцам. После обращения Путина он заявил: «Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим».

Татарский призывал «вылечить украинцев от нацизма», а также считать победой, когда «российский триколор появится над границей с Польшей».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Что может стоять за остановкой Мозырского НПЗ
Что может стоять за остановкой Мозырского НПЗ Артем Черников
Профсоюзники-синеблузники
Профсоюзники-синеблузники Ирина Халип
Ядерный заряд для наших одуванчиков
Ядерный заряд для наших одуванчиков Владимир Халип
Нельзя ослаблять хватку на шее Лукашенко
Нельзя ослаблять хватку на шее Лукашенко Артем Черников