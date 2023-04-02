«Всех убьем, всех ограбим»: чем известен взорванный российский военкор 2.04.2023, 19:26

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Татарский призывал «лечить украинцев от нацизма».

В Петербурге произошел взрыв в кафе, где проходил творческий вечер российского военкора, уроженца Донецка Владлена Татарского (Максима Фомина), сообщают росСМИ.

ТАСС и РИА Новости заявили, что военкор погиб.

Татарский известен скандальными заявлениями по отношению к украинцам. После обращения Путина он заявил: «Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим».

Татарский призывал «вылечить украинцев от нацизма», а также считать победой, когда «российский триколор появится над границей с Польшей».

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