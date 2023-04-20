Цены на электроэнергию в Нидерландах упали до отрицательных значений 2 20.04.2023, 22:09

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На бирже зафиксирован избыток предложения.

Цены на электроэнергию в Нидерландах опускались до отрицательного уровня на торгах в среду из-за избытка предложения, генерируемого возобновляемыми источниками энергии.

Цена на электроэнергию падала до минус 739,96 евро за МВт-ч в период с 13 до 14 часов 19 апреля, сообщает Bloomberg. Средневзвешенные цены на электричество оставались отрицательными в течение каждого часа с 10:00 до 17:00.

Рост «зеленой» электроэнергии превысил спрос, и электрораспределительным компаниям пока сложно приспособиться к этим изменениям.

Как отмечают в консалтинговой компании Enappsys, нидерландские электросети получают порядка 16 ГВт «чистой» электроэнергии в то время, когда потребление было низким.

Ситуация является еще одним примером того, как далеко Европа отошла от энергетического кризиса, который привел к рекордно высоким ценам в прошлом году и угрожал нехваткой зимой, пишет Bloomberg. На газовом рынке региона произошел скачок от дефицита поставок к перенасыщению.

Как отмечает издание, отрицательные цены можно увидеть летом и во время государственных праздников при ветренной погоде. У управляющих энергосистем есть возможность сократить предложение или повысить спрос. Нидерландская электрораспределительная компания Tennet BV в среду выпустила предупреждение для поставщиков, попросив их сократить поставки на рынок.

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