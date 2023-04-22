Италия арестовала виллу и активы сбежавшего сына российского экс-губернатора Усса 4 22.04.2023, 15:40

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Управление этими активами возьмет на себя агентство государственного имущества.

Власти Италии заморозили активы сына бывшего губернатора Красноярского края Артема Усса, который сбежал в Россию, пишет Corriere della Sera со ссылкой на указ министра экономического развития республики Джанкарло Джорджетти.

Под арестом оказались вилла в Базильо, где Усс отбывал домашний арест, 160 тысяч евро в итальянском банке Banco di Sardegna и 40% акций Luxury Sardinia, принадлежащих кипрской компании Dunegenes Trading Limited. Управление этими активами возьмет на себя агентство государственного имущества.

Указ был подписан в соответствии с законом о мерах по предотвращению «финансирования терроризма и деятельности стран, угрожающих международному миру и безопасности».

Накануне о планах властей арестовать активы Усса сообщило издание Il Comizio. Оно называло россиянина совладельцем четырехзвездочного отеля Don Diego на Сардинии и собственником квартиры в Милане.

Артема Усса задержали в Италии по запросу Вашингтона в октябре 2022 года. В США ему предъявлено обвинение в нарушении санкций против России и Венесуэлы, а также в совершении незаконных сделок и отмывании денег, пишет The Moscow Times.

По версии прокуратуры, Усс и его сообщники организовали схему с использованием подставных компаний и криптовалют, чтобы продавать венесуэльскую нефть в обход эмбарго США и закупать американские технологии для российского ВПК.

Усс находился под домашним арестом в Милане. После решения итальянского суда экстрадировать его в США, где ему грозит до 75 лет лишения свободы, Усс срезал электронный браслет и сбежал. По данным итальянских правоохранителей, затем он, меняя паспорта и автомобили, добрался до России; в организации побега участвовали сотрудники российских спецслужб, имена которых уже установлены.

Примечательно, что сразу после задержания Усса в Италии на него завели уголовное дело об отмывании денег в России. В связи с этим его заочно арестовали и объявили розыск. Вероятно, это сделали для того, чтобы добиться экстрадиции Усса на родину. После возвращения в Россию суд изменил ему меру пресечения на подписку о невыезде, а его карточку удалили из базы розыска МВД.

Два дня назад стало известно об отставке отца Усса с поста губернатора. Тот уверял, что президент Владимир Путин предложил ему «работу на федеральном уровне». При этом еще в ноябре 2022 года Александр Усс заявлял о намерении баллотироваться на второй срок.

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