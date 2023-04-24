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Лукашисты продолжают активно развивать военный аэродром в Лунинце

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  • 24.04.2023, 17:19
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Лукашисты продолжают активно развивать военный аэродром в Лунинце

Его используют совместно с россиянами.

Военный аэродром в Лунинце продолжают активно развивать. Его интенсивно использовали российские летчики в начале агрессии против Украины. Сейчас здесь отстраивают и расширяют инфраструктуру, передает «Белсат».

Белорусские военные продолжают активно восстанавливать инфраструктуру аэродрома и военного городка в Лунинце. Командование ВВС и войск ПВО ВС РБ в течение марта-апреля 2023 года разместило ряд тендеров на приобретение строительных материалов для ремонта объектов воинской части 1169. Сообщается, что именно это подразделение обеспечивает функционирование аэродрома «Лунинец». Общая сумма запланированных инвестиций в строительство и ремонт составила Br 297 198 ($100 625).

Согласно тендерной документации, запланирован ремонт 2 гаражей на 80 мест, хранилище на 40 мест, лаборатории и нескольких составов горюче-смазочных материалов, точки технического осмотра автомобилей, заправочной точки. Также к военному городку в Лунинце планируется построить новую автомобильную дорогу.

На сайте также сообщается, что возможная причина длительных ремонтных работ на аэродроме «Лунинец» – создание и реновирование инфраструктуры для размещения 56-го зенитно-ракетного полка, о создании которого СМИ сообщали 23 марта 2023 года. Тогда же министр обороны Виктор Хренин торжественно открыл жилой дом для военнослужащих этого подразделения. 56-й зрп имеет на вооружении зенитно-ракетные коплексы С-300 и С-400. Часть 1169 занимается обслуживанием военного городка и аэродрома.

Командир части 1169 4 декабря 2022 года заявил «Лунінецкім навінам», что «в новом учебном году планируется оснащение новыми и модернизированными образцами вооружения, военной и специальной техникой».

ВВС РБ эксплуатирует три запасных аэродрома: «Лунинец» (в управлении 1169-й), «Боровцы» (в управлении 276-го отдельного батальона охраны и обслуживания) и «Бобруйск» (в управлении 83-го отдельного инженерно-аэродромного полка). Однако сейчас наибольшее внимание уделяется восстановлению инфраструктуры именно аэродрому «Лунинец».

Указом №26 от 7 февраля 2023 года выделены средства из государственной инвестиционной программы на восстановление военного городка в Лунинце. Тогда сообщалось, что в Лунинце из белoрусского бюджета профинансируют реконструкцию казармы (Br 2, 3 млн) и пункты ремонта и технического обслуживания (Br 3,5 млн).

Аэродром «Лунинец» находится в Брестской области в 50 километрах от границы с Украиной. В начале российской агрессии в отношении Украины этот аэродром активно использовали российские войска, отсюда на начальном этапе полномасштабного вторжения совершали вылеты российские самолеты и осуществлялись пуски ракет. На пике активности на нем находились несколько десятков самолетов Су-25 и Су-24. Российские военные покинули аэродром в начале апреля 2022 года, но активность на нем продолжается. С 19 января по 5 февраля 2023 года на аэродроме находились 11 вертолетов ВКС РФ, участвовавших в совместном летно-тактическом учении.

Военный городок в Лунинце также планируют использовать для размещения новых воинских частей недавно созданного на украинском направлении Южного оперативного командования – третьего крупного военного объединения в Беларуси.

Ранее также сообщалось, что развитие аэродрома в Лунинце связано также с проведением работ на загрязненных радионуклидами землях. Так, в августе 2022 года здесь валили загрязненный радиацией лес.

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