Фатальная ошибка Кремля Юрий Рарог

28.04.2023, 9:01

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Как украинский воин дал в морду кургузому диктатору.

Хмуро не только над Россией, невесело и в голове кургузого камикадзе. Утвердилось мнение, что на завершающем этапе своей политической жизни ДК («диктатор-камикадзе») все больше самоизолируются в особую виртуальную реальность.

Но так ли это?

Пройдемся по концепции и проверим, не упустили ли мы какой-то существенный элемент.

Были стрессы в детстве, унижения и физическое насилие, кроме того, имеются очевидные физические недостатки – это совокупная причина тяжелой психологической травмы. Отсюда пришли комплексы, сформировалась ущербность. Была консолидация сил и первая коррекция поведения. Это создало основу последующих успехов: спорт, университет, КГБ. Была относительно успешная карьера с перспективой спокойной обеспеченной старости. Затем случилась катастрофа и вторая коррекция, что привело к новым успехам: пост в мэрии и начало бизнеса. Новая катастрофа и очередная коррекция поведения: криминал, расширение бизнеса, что расширило перспективы и обеспечило прыжок во власть. Пришли новые успехи, за которыми последовали: растущее самомнение, авторитаризм, опасная политическая игра, потеря политической репутации, нарушение красных линий и политический беспредел.

Наконец, фатальная ошибка – аннексия Крыма. Дальше последовали другие принципиальные политические ошибки, очертившие путь к краху.

Все правильно, все как по учебнику. Все ДК прошли по такому пути. Выжить удалось только тем, кого спасли другие ДК. Фридриха спас Петр, Сталина спас Гитлер.

Кстати, вспомним Гитлера. О чем думал фюрер в 1944-45-х, когда находился в подобном положении? Он до самого последнего дня грозил врагам «оружием возмездия», а буквально в последние минуты своего кошмарного бытия бредил о приходе каких-то войск. Похоже, что нацистская пропаганда сыграла с ним злую шутку. Гитлер поверил в свои же фейки. Такова психология ДК. Для него принципиальное значение имеет произвести соответствующее впечатление. Показательна любовь Гитлера к большим ракетам. Не зря он организовывал их запуски для представителей германской элиты. Это действовало ошеломляюще. Имеются показания свидетелей: военных, политиков, чиновников и т.д. Демонстрации запуска ракет впечатляли даже видавших виды генералов. Такая пропаганда, имея гипнотический эффект, укрепляла власть диктатора. Мало кто тогда думал, что те игрушки были очень дороги и в военном плане, на тот момент, малоэффективны.

Похожая ситуация сложилась в 21-м веке, когда очередной ДК с мучительным беспокойством в который раз напоминает всем и самому себе, в первую очередь, что у него еще есть последний аргумент, какое-то «уникальное оружие», значит он все еще является «неприкасаемым». Такая болезненная тяга к безопасности, вероятно, пришла к нему в детстве, когда маленький обшарпанный пацаненок жил в мире полном опасностей и унижений. Потом, всю свою жизнь он пытался изменить РОК. Дзюдо, университет, КГБ, мафия, политические выкрутасы, дворцы, убогие попытки что-то накропать, неуклюжее перебирание фортепианных клавиш под видеокамеры и так далее – все это лишь попытки доказать всем: «я уже большой, сильный, умный, всесторонне развитый».

Но жизнь идет своим чередом и растущий разрыв иллюзий с реальностью побуждает ДК к самоизоляции. В своей маленькой и комфортной скорлупе он пытается спрятаться от стрессов, не обращать внимание на поражения и надвигающуюся новую катастрофу, которая теперь больше пугает, чем вдохновляет. Ибо ДК старый, больной, усталый, ему уже не до перемен. От этого бегства от реальности, реальность становится еще безнадежней и неотвратимей. Начинается организационная деградация созданного им бюрократического монстра. Ограничивается интенсивность коммуникаций, постепенно слабеют административные и психологические связи скрепляющие систему, сфера его власти сокращается. Соратники и остальные подданные империи начинают выживать по принципу «спасайся, кто как может». Жизнь уходит из «бункера», ДК начинает подумывать о самоубийстве. Он мучительно напрягает свой рыхлый мозг, перебирая в памяти прошлые «триумфы» и с ненавистью и страхом возвращается к своей роковой ошибке – Украина!

Впрочем, принципиальных политических ошибок было много: и бандитско-дилетантские игры в большую политику, и неуклюжие судороги по восстановлению Ялтинской системы, и не от мира сего попытки построить некую православную империю в 21-м веке, и т.д., что в совокупности привело страну и его лично к сегодняшнему безнадежному состоянию.

Но меня интересует иной аспект этой политической трагедии. О чем думали те, кто выдвигал это никчемное существо во власть? Неужели они не понимали, что в стране с такой тяжелой политической наследственностью, даже такая дешевка получив власть и обладая определенной хитростью и настойчивостью способна превратиться в полноценного тирана. Неужели они не предусмотрели предохранительные меры на крайний случай?

Особенности политической власти таковы, что эта сфера деятельности как никакая другая позволяет человеку не только раскрыть свою истинную суть, но и реализовать тайные, порой неосознанные фантазии. При этом всегда находились умники считавшие, что им удастся держать под контролем потенциального диктатора. Так было с Наполеоном, Гитлером, Сталиным. «Сталиным можно и нужно управлять» – сказал Григорий Зиновьев в 1923-м. Интересно, о чем думал он, соратник Самого еще с «до шалашных» времен, почти неизменный член политбюро и ЦК, диктатор Петрограда и вождь Коминтерна, когда его волокли в процедурную в 1936-м? (...перед казнью униженно молил о пощаде... целовал сапоги своим палачам...)

Да, такой вариант трудно было предвидеть в начале 20-х. Кобу тогда не считали опасным претендентом в борьбе за власть. Был даже такой анекдот: «Сталин – вождь». Но в истории далеко не всегда получается самый вероятный вариант. Кто в начале 20-го века мог усомниться в надежных политических перспективах Германской империи. Тогда активно обсуждали судьбы Османской, Российской и Австро-Венгерской империй. Социалисты горячо спорили о жизнеспособности Великобритании. Никто не мог и представить, что в 1945-м государства Германия вообще не будет на политической карте Европы. Причина проста – не был учтен субъективный фактор. Роковую роль в истории Германии и всего мира сыграло появление на политическом поле страны двух диктаторов-камикадзе: Вильгельма и Адольфа. И если Вилли таки удалось спровадить, хоть и в последний момент, то с Адей не получилось и, что называется, сравните результат. А ведь фюрер подставлялся неоднократно, особенно в марте 1943-го! О чем тогда думал тот не в меру щепетильный фельдмаршал (Клюге)?! Расклад был таков, что решительные действия старого вояки еще могли позитивно изменить безнадежную политическую ситуацию. А о чем думают нынешние «фельдмаршалы»? Неужели не понимают к чему все идет и какие «острые блюда» начал готовить кургузый? Сигналы поступают со всех сторон.

Роль субъективного фактора в истории нельзя недооценивать. Ущербный человек дорвавшись до власти способен круто изменить вектор развития страны, конечно, при благоприятных обстоятельствах (социально-политическая предрасположенность общества). Психологическая «отвязанность» и пренебрежение к политическим законам толкают ДК к выбору решений основанных исключительно на собственном, часто, некомпетентном отношении к политической реальности.

Закономерно, что даже после стольких уроков истории и этот узурпатор-душегуб не понимает принципиальных ошибок допущенных при выборе направления развития России и при оценке событий происходящих в Украине. Он никак не хочет и не может принять факт, что нет единого «имперского народа» и никогда не было. Есть украинцы и есть русские, исторические пути которых были разными с самого начала формирования этих народов. Правда, путем политического беспредела и военного насилия Московия умудрялась некоторое время держать Украину в зоне своего влияния, но те времена уже прошли. И подтвердил это Александр Мациевский – усталый, испачканный копотью и кровью Украинский Воин, который даже уходя смог спокойно, без пафоса дать кургузому в морду: «Слава Украине!».

Но Славы не будет без Победы, а Победа – это комплексное понятие, включающее не только восстановление границ 1991-го, но и наказание преступников, и выплату репараций. Кроме того, необходимо цивилизационное переустройство России подразумевающее: деимпериализацию, демилитаризацию, дерашизацию и федерализацию на основе права народов на самоопределение вплоть до отделения, демократизацию и т.д. Только тогда человечество вздохнет свободнее и займется более интересными и важными вещами, а не гаданием, что там на уме у одного психически неполноценного существа и вообще – он ли это? Мы должны приложить все усилия, чтобы никогда больше не оказываться в таком глупом и унизительном положении.

P.S. В пасхальные дни особенно заметно, как пышно в Украине расцвели «сады» из знамен и венков. Уверен, те «сады» принесут правильные плоды.

Юрий Рарог, kasparov.ru

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