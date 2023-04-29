Исследование: сколько отдыхают в Беларуси и других странах

Исследование: сколько отдыхают в Беларуси и других странах1
- 29.04.2023, 16:29
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Аналитики сравнили данные со всего мира.
В Беларуси — девять праздничных нерабочих дней в году и 24 дня оплачиваемого отпуска. Аналитики Resume.io посмотрели, как обстоят дела с этим во всем мире, и опубликовали глобальное исследование.
Как и в Беларуси, девять праздничных нерабочих дней в году в Германии, Дании, Нидерландах и Швейцарии. В Европейском регионе меньше всего таких дней в Греции — шесть, больше всего в Сан-Марино — 20.
У наших соседей: в Украине — 12, в России — 14, в Литве и Латвии — по 15, в Польше — 13.
Больше всего праздничных нерабочих дней в мире — в Иране (27).
Топ-10, где больше всего нерабочих праздничных дней, выглядит так:
Иран (27);
Бангладеш (24);
Азербайджан (21);
Камбоджа (21);
Сан-Марино (20);
Мьянма (20);
Казахстан (19);
Гайана (19);
Ирак (18);
Колумбия (18).
Меньше всего таких дней — в Ливане (2) и Ливии (0).
Большинство работодателей в мире предоставляют оплачиваемые выходные на Новый год, Рождество, День независимости, День труда и День благодарения.
Также в исследовании есть данные по продолжительности оплачиваемых отпусков. В Беларуси это 24 дня. В Европейском регионе чаще всего отпуск составляет 20 дней. Такое количество дней отдыха предоставляют в Германии, Швейцарии, Италии, Чехии, Словении.
У наших соседей: в России — 28, в Украине — 24, в Литве, Латвии и Польше — по 20.
Больше всего оплачиваемых дней отпуска в Монако — 30.
Топ-10 стран, где больше всего дней отпуска:
Монако (30);
Маршалловы острова (30);
Андорра (30);
Мальдивы (30);
Бутан (30);
Коморские острова (30);
Джибути (30);
Экваториальная Гвинея (30);
Бахрейн (30);
Кувейт (30).
Если суммировать дни отпуска и нерабочие праздничные дни, то в Беларуси получается 33 таких дня. У наших соседей: в Украине — 36 дней, в России — 42 дня, в Литве и Латвии — по 35, в Польше — 33 дня.
Больше всего в мире отдыхают в Иране — 53.
Топ-10 стран, где больше всего отдыхают:
Иран (53);
Сан-Марино (46);
Йемен (45);
Андорра (44);
Бутан (44);
Бахрейн (44);
Того (43);
Нигер (43);
Мадагаскар (43);
Монако (42).