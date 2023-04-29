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Исследование: сколько отдыхают в Беларуси и других странах

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  • 29.04.2023, 16:29
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Исследование: сколько отдыхают в Беларуси и других странах

Аналитики сравнили данные со всего мира.

В Беларуси — девять праздничных нерабочих дней в году и 24 дня оплачиваемого отпуска. Аналитики Resume.io посмотрели, как обстоят дела с этим во всем мире, и опубликовали глобальное исследование.

Как и в Беларуси, девять праздничных нерабочих дней в году в Германии, Дании, Нидерландах и Швейцарии. В Европейском регионе меньше всего таких дней в Греции — шесть, больше всего в Сан-Марино — 20.

У наших соседей: в Украине — 12, в России — 14, в Литве и Латвии — по 15, в Польше — 13.

Больше всего праздничных нерабочих дней в мире — в Иране (27).

Топ-10, где больше всего нерабочих праздничных дней, выглядит так:

 Иран (27);

 Бангладеш (24);

 Азербайджан (21);

 Камбоджа (21);

 Сан-Марино (20);

 Мьянма (20);

 Казахстан (19);

 Гайана (19);

 Ирак (18);

 Колумбия (18).

Меньше всего таких дней — в Ливане (2) и Ливии (0).

Большинство работодателей в мире предоставляют оплачиваемые выходные на Новый год, Рождество, День независимости, День труда и День благодарения.

Также в исследовании есть данные по продолжительности оплачиваемых отпусков. В Беларуси это 24 дня. В Европейском регионе чаще всего отпуск составляет 20 дней. Такое количество дней отдыха предоставляют в Германии, Швейцарии, Италии, Чехии, Словении.

У наших соседей: в России — 28, в Украине — 24, в Литве, Латвии и Польше — по 20.

Больше всего оплачиваемых дней отпуска в Монако — 30.

Топ-10 стран, где больше всего дней отпуска:

 Монако (30);

 Маршалловы острова (30);

 Андорра (30);

 Мальдивы (30);

 Бутан (30);

 Коморские острова (30);

 Джибути (30);

 Экваториальная Гвинея (30);

 Бахрейн (30);

 Кувейт (30).

Если суммировать дни отпуска и нерабочие праздничные дни, то в Беларуси получается 33 таких дня. У наших соседей: в Украине — 36 дней, в России — 42 дня, в Литве и Латвии — по 35, в Польше — 33 дня.

Больше всего в мире отдыхают в Иране — 53.

Топ-10 стран, где больше всего отдыхают:

 Иран (53);

 Сан-Марино (46);

 Йемен (45);

 Андорра (44);

 Бутан (44);

 Бахрейн (44);

 Того (43);

 Нигер (43);

 Мадагаскар (43);

 Монако (42).

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