Ученые объяснили, как улучшить сон, чтобы жить дольше 30.04.2023, 21:11

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Новое исследование предполагает, что количество сна в день играет меньшую роль, чем предполагалось.

Не секрет, что хороший ночной сон и отдых могут значительно улучшить наше самочувствие да и весь день в целом. Однако новое исследование предполагает, что сон на самом деле способен не только доставить нам удовольствие, но он также способен продлить нашу жизнь на годы, пишет The Guardian (перевод - «Фокус»).

Ученые из медицинского центра в Бостоне и Гарвардской медицинской школы обнаружили, что важную роль играет не само количество сна, а скорее его качество. Результаты исследования свидетельствуют о том, что мужчины, которые регулярно хорошо спят, могут жить на почти 5 лет дольше тех, кто этого не делает. У женщин этот показатель равняется двум годам. Более того ученые также обнаружили, что те, кто лучше спит в итоге обладают лучшим здоровьем в течение всей жизни.

Результаты исследования также свидетельствуют о том, что молодые люди, которые хорошо спят, реже умирают раньше времени. В то же время ученые заметили, что количество самого сна само по себе не является достаточным для достижения возможной пользы для здоровья, качество сна — не менее важно.

Важно понимать, что хороший сон основывается на 5 факторах:

- идеальная продолжительность сна от 7 до 8 часов в сутки;

- трудности с засыпанием не чаще двух раз в неделю;

- проблемы со сном не чаще двух раз в неделю;

- отказ от снотворного;

- чувство бодрости после пробуждения в течение по крайней мере 5 дней в неделю.

Результаты свидетельствуют о том, что около 8% смертей по любой причине могут быть связаны с плохим сном. По словам врача-ординатора по внутренним болезням Медицинского центра в Бостоне, доктора Франка Кьяна, они с коллегами обнаружили четкую связь между качеством сна и снижением смертности от всех причин и сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам соавтора исследования научного сотрудника Гарвардской медицинской колы Цянь, результаты исследования подтверждают, что самого по себе количества сна в сутки недостаточно. Людям действительно необходимо иметь спокойный сон и не иметь проблем с засыпанием, чтобы продлить свою жизнь и быть более здоровыми.

Исследование включало данные более 172 тысяч человек со средним возрастом около 50 лет, 54% из них были женщины, которые участвовали в национальном опросе о состоянии здоровья в период с 2013 по 2018 годы.

В общей сложности за реципиентами наблюдали 4,3 года, за это время умерло более 8,5 тысяч людей, принявших участие в опросе. При этом треть смертей из них были вызваны сердечно-сосудистыми заболеваниями, 24% — раком и 46% — другими причинами.

Исследование показало, что люди, у которых наблюдались все пять благоприятных факторов сна, имели на 30% меньше шансов умереть по любой причине, чем те, у которых было лишь от 0 до 1 благоприятных факторов сна. Их шансы также снижались на 21% умереть от сердечно-сосудистых заболеваний, на 19% — от рака и 40% — от причин, отличных от болезней сердца или рака.

Ученые отмечают, что среди женщин и мужчин, которые сообщили о наличии всех пяти показателей качества сна (5 баллов), продолжительность жизни была на 4,7 года выше у мужчин и на 2,5 выше для женщин. Отметим, что в данном исследовании ученые оценили увеличение ожидаемой продолжительности жизни, начиная с 30 лет, однако уверены, что модель можно использовать для продолжительности жизни и с другого возраста.

Исследователи также отмечают, что потребуются дополнительные исследования, чтобы понять, почему качество сна сильнее влияет на продолжительность жизни мужчин и меньше — на женщин.

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