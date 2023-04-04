Названо количество шагов в день, продлевающее жизнь 4.04.2023, 18:49

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Физическая активность полезна для костей, мозга, иммунной системы, уровня стресса и для сна.

Ученые подчеркивают, что Исследователи из Киотского университета в Японии заявили, что, проходя 8000 шагов один или два раза в неделю, можно улучшить здоровье и продлить жизнь. Об этом пишет Мetro.

Ученые выяснили, что у людей, которые проходили такой путь, риск смерти в следующие 10 лет был на 15% ниже, чем у тех, кто не одолевал такое расстояние. Если 8000 шагов были пройдены от трех до семи дней в неделю, то риск был на 16,5% ниже.

«Результаты исследования показывают, что для взрослых, которые сталкиваются с трудностями при регулярных занятиях спортом, выполнение рекомендуемых ежедневных шагов всего пару дней в неделю может иметь значительную пользу для здоровья», - отметил доктор Косуке Иноуэ.

По словам ученых, физическая активность полезна для костей, мозга, иммунной системы, уровня стресса и для сна.

«Физическая активность — источник молодости. Длительное сидение вредно для здоровья. Не сидите перед компьютером весь день — вставайте и двигайтесь хотя бы раз в час», - сказала доктор медицины Холли С. Андерсен.

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