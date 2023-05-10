«Чудовищные гомункулусы»: эксперт показал новый «шедевр» РФ на базе древних БТР-50П 4 10.05.2023, 17:31

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Российским войскам не хватает боевых бронированных машин.

Россияне установили на старые расконсервированные БТР-50П советские 23-мм зенитные установки ЗУ-23-2.

- В феврале появились первые кадры отправки с консервации в неизвестном направлении эшелонов с российскими БТР-50П. БТР-50П выпускался с 1954 по 1970 год. У России на хранении их до 1 тысячи единиц. Что же, по состоянию на май стало понятным, что с этими машинами делали сумрачные кулибины. На одной из трасс была замечена колона с БТР-50П прошедшими модернизацию. В частности, на них была установлена ЗУ-23-2, - отметил известный украинский военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Эксперт уверен, что российским войскам не хватает боевых бронированных машин (ББМ) с достаточной огневой мощью, и таким образом они пытаются найти решение данной проблемы однако вряд ли эту «модернизацию» можно считать таковым, считает Коваленко:

- При соответствующей десантной нагрузке не только значительно снижается мобильность и без того не особо поворотливого БТР-50П, но и возрастает износ его всех основных узлов ходовой. Это в свою очередь приводит к росту неполадок и выхода из строя машины. Таким образом, мы с вами видим невозможность российскими кулибиными найти техническое решение проблемы с критической нехваткой ББМ и отсутствием удовлетворительного огневого потенциала. В результате они порождают чудовищные гомункулусы.

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