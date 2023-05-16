Видеофакт: Лукашенко с трудом дышит 7 16.05.2023, 13:08

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Диктатор еле разговаривает.

Сегодня Лукашенко встретился с губернатором Владимирской области РФ Александром Авдеевым. Видео встречи опубликовал приближенный к пресс-службе диктатора Telegram-канал.

На видео Лукашенко с трудом дышит, ему тяжело разговаривать.

Также у диктатора перебинтована рука.

Как писал сайт Charter97.org, вчера пресс-секретарь диктатора Наталья Эйсмонт показала Лукашенко с перебинтованной левой рукой. На фото с парада в Москве у узурпатора была повязка правой руке.

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