«Состояние купюр – просто страх!» 4 16.05.2023, 14:37

5,108

Белорус продал машину и получил «сюрприз» от банкомата.

В редакцию Myfin.by обратился за помощью читатель: он снял в банкомате крупную сумму в долларах, но купюры оказались некачественными. Как обменять их на новые банкноты и что делать в таком случае? И как вообще некачественные купюры могли оказаться в банкомате?

«Состояние купюр – страх»

– Начну с предыстории. Месяца два назад я собирался покупать ноутбук и пошел в отделение одного из белорусских банков, чтобы обменять валюту на белорусские рубли. У меня не приняли 200 долларов, сказав, что на банкнотах есть плесень, и предложили обратиться в другой банк. Но в итоге эти купюры никто так и не поменял, – рассказывает наш читатель Дмитрий. – После того случая я купил фонарик с ультрафиолетом и проверил все свои сбережения. Так я знал, есть ли на них плесень и смогу ли я сдать их в банк.

Неделю назад Дмитрий продавал машину. Чтобы не попасть на обман или поддельные валюты, попросил перечислить сумму на свою карту. На следующий день он решил снять полученную от продажи сумму в ближайшем банкомате. Тот сразу выдал деньги, но их качество вызвало у Дмитрия вопросы.

– Состояние купюр – просто страх. Банкноты светятся под ультрафиолетом, на одних есть пятна, на вторых – непонятные следы от чего-то. Невооруженным взглядом видно, что такие банкноты в отделении бы не приняли. А банкомат, где я снял деньги, работает только на выдачу – то есть их в таком виде, скорее всего, загрузил сам банк, – говорит Дмитрий. – Теперь неясно, что делать с деньгами и как вообще себя вести в подобных ситуациях. Но сказать, что я расстроен, – значит не сказать ничего.

Почему портятся банкноты?

Оптимальные условия для хранения купюр – сухое помещение с умеренной влажностью в 40-60%. Если деньги хранятся в неподходящем месте, стоит быть готовым к неприятным сюрпризам в виде плесени, излишней ломкости купюр и даже ржавчины (в составе некоторых банкнот есть металлические нити). Поэтому батареи, подвалы или бачки унитазов – не самое лучшее место для купюр.

Также не стоит пробовать самостоятельно улучшить внешний вид и состояние денег. Например, если они помялись, лучше не пытаться исправить положение утюгом. Такой «дедовский» способ, может, и вернет деньгам товарный вид, но и сотрет их защитный слой. Специалисты не смогут убедиться в оригинальности такой валюты, и банк их попросту не примет.

Обменять купюры можно, но есть нюанс

За комментарием Myfin.by обратился к специалистам Альфа Банка в Беларуси.

– Банк загружает в кассеты банкомата купюры, которые подлежат приему и выдаче в Республике Беларусь. Если случилось так, что банкомат выдал купюру, которая не соответствует требованиям, клиент может обратиться в банк. После выяснения обстоятельств ее обменяют.

Если операция происходила в кассе, обмен можно сделать сразу после операции, но только если требуемые купюры есть в наличии. В противном случае валютообменная операция отменяется, и клиент получает свои деньги обратно. В таких ситуациях клиент может руководствоваться локальными правовыми актами банков и инструкцией Нацбанка РБ №211.

«Заявление о недостаче, выявлении неплатежных банкнот и монет, банкнот и монет, имеющих явные признаки подделки, либо банкнот и монет, подлинность которых вызывает сомнение, не подлежит удовлетворению, если наличные деньги не были пересчитаны клиентом в присутствии уполномоченного для этого представителя банка».

Если обратился не сразу, что делать?

Обычно поврежденную иностранную валюту можно было поменять в любом другом банке за процент от суммы – это называется инкассо. Провести такую операцию было возможно еще в сентябре прошлого года. Сейчас большинство белорусских банков не предоставляют такую услугу. Как объяснили в Альфа Банке, это связано с невозможностью возврата испорченных банкнот эмитенту: евро – в Европейский центробанк, доллары – в США.

Единственный банк, который еще предоставляет такую возможность, – это БСБ Банк. Он обменивает дефектные доллары, евро и швейцарские франки. Цена вопроса – комиссия в 15% от суммы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».