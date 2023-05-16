Какой будет погода на неделе 16.05.2023, 17:37

1,662

Фото: Charter97.org

Прогноз по Беларуси на 17-19 мая.

17 мая ночью по западу, утром и днем на большей части территории нашей страны погоду будет определять атмосферный фронт, лишь в ночные часы в восточных и центральных районах республики скажется влияние области повышенного атмосферного давления, пишет pogoda.by.

Облачно с прояснениями. Ночью по западу, утром и днем во многих районах Беларуси ожидаются дожди, местами прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений слабый до умеренного, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +5..+11°С, местами она составит +12..+15°С; максимальная днем будет от +13°С по западу до +27°С по востоку республики. Атмосферное давление существенно не изменится.

18 мая сохранится преобладающее влияние малоподвижного фронтального раздела. Облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Ветер южный с переходом на северный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит от +6°С по северо-западу до +16°С по юго-востоку страны; максимальная днем будет находиться в пределах от +10°С в северо-западных до +27°С в юго-восточных районах республики.

19 мая погодные условия в основном будет формировать теряющий активность атмосферный фронт. Облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +6..+13°С, в юго-восточных районах Беларуси до +15°С, максимальная днем будет от +16°С по северо-западу до +27°С по юго-востоку республики.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».