Камень, ножницы, забвенье 3 Ирина Халип

19.05.2023, 8:02

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Ирина Халип

Внебрачная внучка Сталина

Чтобы белорусам было не слишком скучно жить в ожидании перемен, государство решило немного разнообразить наш досуг и помочь прикоснуться к прекрасному. Скоро на Октябрьской площади появится огромный монумент в виде каменной бабы со стягом и дитятком. Он будет называться «Беларусь единая». Проект утвержден и выбран из числа не менее грандиозных. Монумент, судя по всему, займет всю площадь и окончательно очистит ее от праздношатающихся белорусов, которые не так давно свободно бродили по ней с флагами. Теперь флаг будет наверняка какого-нибудь серо-коричневого цвета, а вокруг каменной бабы установят фаллического вида столбики, которые будут символизировать шесть областей Беларуси.

Наконец-то. Сбылось. Мне все время казалось, что саркофаг на Октябрьской площади смотрится как-то сиротливо. Такой неуклюжий, уродливый, убогий, похожий на ленинский мавзолей, при строительстве которого сперли большую часть стройматериалов. Он выглядит настолько одиноким в центре города, что его даже пожалеть хочется. И кусок каменного экскремента, примостившийся в другом конце площади и символизирующий нулевой километр, ситуацию не спасает. Нужно непременно увенчать нашу бедную Площадь еще и бабой со стягом и столбиками, чтоб всем ребятам-трулялятам было веселей.

Я про ребят вспомнила не ради красного словца: много лет никак не могла понять, откуда взялся этот каменный огузок на площади возле автобусной остановки и почему это – нулевой километр. Какие полтора землемера (в оригинале, конечно, землекопы, но тут уж действительно ради красного словца, не обессудьте) определили, что именно здесь находится центр родной страны, - история умалчивает. Но потом я все-таки выяснила происхождение этого огузка. Детям в младших классах белорусских школ рассказывают, что именно туда, в эту самую точку на площади, однажды в октябре упала звездочка. И белорусские дети пошли впотьмах по дорогам, потому что эта звездочка освещала им путь. Дорог, правда, тоже не было, как, собственно, и площади. В общем, наши с вами предки в детстве бродили по лесам и прокладывали дороги. Потом, когда все дороги были проложены, а города построены, вот это самое место падения звездочки назвали нулевым километром, детей – октябрятами, площадь – Октябрьской, а группу октябрят – звездочкой. А вы думали, просто так эту каменную блямбу на площади поставили? Нет, это наши предки-детки нам ее раздобыли на долгую память.

Теперь у октябрятской добычи и саркофага появится соседка. Признаюсь, я попыталась внимательно рассмотреть эскиз скульптурной композиции «Беларусь единая» и понять, на кого эта каменная тетка будет похожа: на Кочанову или на Ермошину? Так вот, она будет еще страшнее. Повязанное каменным платочком, похожим на хиджаб, устрашающее изваяние с рахитичным голозадым дитятей в одной руке и палкой, на которой висит скукожившаяся тряпка, в другой. Если из этого торжества дурного вкуса попытаются сделать символ Беларуси, то принесите, пожалуйста, другой глобус.

А впрочем, лепите на наших площадях, что хотите. Я понимаю, у вас мало времени, и вы стремитесь пометить территорию – загадить страну так, чтобы и потом вас не предали забвению. Чтобы водили экскурсии по Минску времен Лукашенко. Чтобы эти каменные уродцы превратились в артефакты и стали частью нашей жизни. Чтобы Беларусь возненавидели те, кто ее по-настоящему любит, из-за эстетических разногласий (это все-таки была гениальная формулировка Андрея Синявского – об эстетических разногласиях с советской властью). Давайте, спешите. Я просто напомню, что на этой самой площади, которая тогда называлась Центральной, когда-то стоял Сталин. Стоял себе, никому не мешал. Девять лет простоял. А однажды вечером площадь оцепили – да и сковырнули памятник. Причем минчан в автозаки не грузили, дубинками не били – просто попросили отойти, и с другой стороны проспекта они с любопытством наблюдали, как отца народов отправляют на свалку с помощью тягачей и тросов. И никто ни слезинки не проронил, смотрели с азартом: ну что, повалят с первой попытки или нет? Весу-то в нем – сорок тонн. Не знаю, в какой весовой категории окажется каменная баба, внебрачная внучка Сталина, но ей явно не светит простоять столько же, сколько удалось советскому упырю.

И, кстати, уважаемые скульпторы-авторы, оденьте, пожалуйста, дитятко, которое в левой руке у «Беларуси единой», а то неудобно как-то, ей-богу. Ну хоть что-нибудь простенькое на него нацепите – маршальскую форму, например.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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