В каждом районе Гомеля устанавливают контрольно-пропускные блокпосты 2 19.05.2023, 20:38

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Фотофакт.

В каждом районе Гомеля устанавливаются контрольно-пропускные пункты в рамках плановых учебных сборов теробороны. Об этом сообщил 19 мая в своем телеграм-канале председатель Гомельского горисполкома Владимир Привалов.

«В Гомеле с 11 мая проходят плановые учебные сборы территориальной обороны. На завершающем этапе сборов военнообязанные принимают участие в командно-штабных учениях, в ходе которых подразделениям территориальных войск предстоит охранять объекты жизнеобеспечения. В этой связи в каждом из районов областного центра на определенных замыслом учений улицах организуются контрольно-пропускные пункты», — написал Привалов.

Чиновник подчеркнул, что сборы закончатся 2 июня.

О сооружении блокпостов в Гомеле ранее сообщало местное издание «Флагшток». Контрольно-пропускной пункт, в частности, устанавливался на кольцевом перекрестке улиц Объездная и Химзаводская.

«На месте около десяти солдат ВС РБ. Они носят из грузовика мешки с песком и оборудуют блокпост. Блокпосты со вчерашнего дня также установлены на территории гомельского химзавода. Сейчас монтируется пост на выезде из Гомеля по трассе Р-30 (в сторону деревни Поколюбичи)», — писал «Флагшток».

18 мая телеграм-канал мониторинга военной активности «Беларускі гаюн» сообщал, что в 10 км от Гомеля и в 20 км от границы с Украиной появилась линия «зубов дракона». Ограждение установили возле трассы М8 по направлению к границе.

«Кроме того, совсем рядом с зубами идут строительные работы по сооружению, предположительно, фортификационных сооружений», — отметил «Беларускі гаюн».

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