ВСУ продвинулись на флангах россиян под Бахмутом и взяли пленного из «спецотряда» Шойгу 24.05.2023, 11:23

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Александр Сырский

Украинская армия приближается к тому, чтобы взять город в тактическое окружение.

Украинские военные на Бахмутском направлении продвигаются и дальше, преуспевая по флангам. В частности, им удалось захватить очередного наемника из ЧВК Минобороны РФ - «Ветеран».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.

«Силы обороны продолжают оборонную операцию и преуспевают на флангах Бахмута», - рассказал он.

Какие преимущества для ВСУ открывает продвижение по флангам

В интервью РБК-Украина пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый рассказал, что в настоящее время силы обороны приближаются к тому, чтобы взять Бахмут в тактическое окружение и именно успешное продвижение по флангам на юге и севере от города приближает командование ВСУ к осуществлению этой цели.

В настоящее время также известно, что в самом Бахмуте ВСУ контролируют укрепрайон возле «Самолета». О том, что ВСУ имеют успехи, используя такую тактику, свидетельствуют и данные Института изучения войны. В своей сводке 24 мая, составители утверждают, что оккупанты снизили темп наступления на Бахмутском направлении именно из-за того, что ВСУ атакуют по флангам.

Захват в плен наемника ЧВК «Ветеран»

По словам Сырского, во время боев у Бахмута украинским военным удалось пленить наемника ЧВК «Ветеран» - частной военной компании, которую создал министр обороны РФ Сергей Шойгу в противовес действующему ЧВК «Вагнера» Евгению Пригожину.

Оккупант признался, что у него очень большой долг по алиментам и «надо было денег заработать». Он утверждает, что якобы у него не было другого выбора - «в тюрьму или сюда» (на войну в Украину, - ред.).

«Нам сказали, если мы не поедем воевать, то нас погрузят в КамАЗы и больше никто нас не увидит», - пожаловался наемник Шойгу.

Добавим, что это не первый наемник ЧВК «Ветеран», которого ВСУ берут в плен на Бахмутском направлении. До этого в руки Силам обороны попал еще один наемник. Он получил повестку и оказался на войне в Украине.

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