Британцы показали легкий электромобиль для гонок в ретро-стиле 1 24.05.2023, 13:51

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Спорткар способен разгоняться до сотни всего за четыре секунды.

Британский автопроизводитель Caterham представил свой первый электромобиль — EV Seven. Концепт сохранил традиционный дизайн и весит менее 700 кг. Об этом сообщает «Фокус» со ссылкой на сайт Autoevolution.

Caterham EV Seven основан на увеличенной версии шасси модели Seven. Внутри установлена аккумуляторная батарея с иммерсионным охлаждением.

Отличить электрическую версию от бензиновой можно по надписям «sEVen» на кузове и отсутствию выхлопных патрубков. Концепт окрашен в белый цвет и цвет хаки.

Caterham EV Seven весит всего на 70 кг больше бензиновой модели. Батарея имеет емкость 51 кВт⋅ч и размещена в моторном отсеке. Она поддерживает быструю зарядку до 152 кВт.

Электрокар оснащается электромотором мощностью 240 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 4 секунды.

На авто установлены дифференциал повышенного трения, система рекуперативного торможения, четырехпоршневые тормозные суппорты и регулируемые амортизаторы Bilstein. Некоторые детали позаимствованы от модели Seven 420 Cup.

Публичная премьера концепта EV Seven запланирована на фестиваль скорости в Гудвуде в июле. В конце 2023 года Caterham представит еще один полностью электрический концепт.

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