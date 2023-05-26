«Хирург с улыбкой говорит посмотреть в паспорт, ведь мне 65» 1 26.05.2023, 12:39

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Пенсионерка рассказала о качестве белорусской медицины в райцентре.

Читательница сайта Charter97.org из небольшого районного центра рассказала о качестве белорусской медицины.

«Я пенсионерка. Как все люди моего возраста, имею уже уйму болезней, с которыми приходится ходить в поликлинику. Поликлиника у нас — это набор кабинетов со столами и вывесками на дверях.

Ни тебе оборудования, ни врачей. В нашем районе очень скромный набор специалистов. И даже из тех, кого имеем, не всех можно назвать этим словом.

Заболела у меня рука — иду к терапевту, тот говорит: помажьте мазью (мазью я натирала уже и сама), отправляет к хирургу. Хирург с улыбкой говорит посмотреть в паспорт, мол, тебе 65, так чего ходишь и жалуешься, сиди дома спокойно. На такую ремарку отвечаю, что рука болит так сильно, что не могу спать от боли ночами. Посмотрев, повертев руку, выписывает мне новую мазь, добавляет таблетки, назначает процедуры.

Выполняю все рекомендации и прихожу с той же бедой снова к хирургу. Тот предлагает мне сходить к психиатру, мол, тетушка, у вас что-то с головой не в порядке. Заметьте, никаких обследований, ни ультразвука плеча, ни рентгена позвоночника — ничего!

Понимаю, что меня должен осмотреть, наверное, невропатолог. Но вывеска и кабинет есть, а врача – нет. Вот такое лечение на периферии. Имеем еще окулиста, который может выписать рецепт на очки, ведь в кабинете у него есть таблица! Гинеколога, который занимается обычно только беременностями.

Беру я кошелек денег и еду в Минск. Там в платных центрах есть и специалисты, и оборудование. Там мне и помогают одолеть мою беду. Для сравнения: моя родная тетя живет в Вильнюсе, ей 87.

В прошлом году ей бесплатно поменяли хрусталики глаз, так как начала плохо видеть.

Такое медицинское обслуживание нам, белорусам, и не снилось. Посоветовали бы уже не в паспорт смотреть, а гроб покупать», — пишет наша читательница.

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