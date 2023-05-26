закрыть
26 мая 2023, пятница, 22:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Германия разместит в Литве ЗРК Patriot для охраны саммита НАТО

1
  • 26.05.2023, 22:00
  • 1,006
Германия разместит в Литве ЗРК Patriot для охраны саммита НАТО

Комплект перебросят из Словакии.

Германия перебросит из Словакии в Литву свой зенитный ракетный комплекс Patriot. Система обеспечит защиту саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Германии в Twitter.

В ведомстве отметили, что решение о переброске Patriot в Литву приняли по просьбе Альянса.

«Обладая разнообразными возможностями, Бундесвер внесет значительный вклад в обеспечение безопасности саммита НАТО. Это еще раз показывает: мы гибкие и когда мы вам нужны, вы можете положиться на Германию в Альянсе. Вместе с нашими союзниками мы демонстрируем солидарность и единство внутри и снаружи», - отметил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Стоит заметить, что решение о размещении немецкой системы ПВО Patriot в Словакии было принято после начала полномасштабной войны России против Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Птичку жалко?
Птичку жалко? Ирина Халип
Путин, с вещами на выход
Путин, с вещами на выход Евгений Магда
Как белорусские предприятия «обросли» паразитами
Как белорусские предприятия «обросли» паразитами Артем Черников
Человек с бульвара Симона Боливара
Человек с бульвара Симона Боливара Владимир Халип