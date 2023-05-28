«Они только Болика и Лелика после себя оставят» 28.05.2023, 11:21

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Роман Свитан

Полковник ВСУ рассказал, кто заменит «вагнеровцев» в Бахмуте.

Выход ЧВК «Вагнер» из Бахмута начался после 9 мая - боевики террористической военной компании покидают город группами по 10-15 человек.

Об этом военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал в эфире «24 канала».

Также он сообщил, кто заходит в город на позиции «вагнеровцев».

«10-15 человек в день выходят третью неделю и будут выходить до начала июня. На их место в таком же количестве заходят оперативные группы 1 корпуса «ЛДНР». К общей картине дорисовывается заход линейных частей российской армии, но не в сам Бахмут. ВДВ российские пытаются удержать наше движение вокруг Бахмута. Потому ротация идет мелкими тактическими группами как раз для того, чтобы мы не смогли им помешать – на заходе или на отходе большой группой не достали артиллерией», - рассказал эксперт.

Он добавил, что ВСУ не смогут помешать этой ротации и пригожинцам удастся покинуть Бахмут.

«А по этим малым группам работают наши ребята, но им сложно, так как малая группа может укрыться на отходе. Мы не помешаем этой ротации, уйдет ОПГ Пригожина из Бахмута. Через неделю там их уже не слышно и не видно будет. Они двух Болика и Лелика после себя оставят, чтобы посмеяться над Герасимовым, а дальше ОПГ пойдет куда-то зализывать раны», - рассказал Свитан.

Ранее сайт Charter97.org сообщал, что Пригожин решил оставить российским военным двух «вагнеровцев», на которых «стоит» весь Бахмут: Бибера и Долика.

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