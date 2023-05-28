Синоптики рассказали, каким будет лето в Беларуси 3 28.05.2023, 11:41

2,804

Названо количество жарких и дождливых дней.

Белорусский синоптик Дмитрий Рябов в эфире телеканала ОНТ дал предварительный прогноз погоды в стране на лето.

«Анализируя прогностическую информацию мировых центров и институтов, можно предположить, что лето в Беларуси ожидается очень теплым. Температурный фон прогнозируется на 1-2 градуса выше климатической нормы», – сказал синоптик. Он отметил, что норма для лета в Беларуси – плюс 18 градусов.

По словам синоптика, не обойдется летний период и без зноя. Его принесут обширные горячие антициклоны. Ожидается несколько волн жары продолжительностью более одной недели. Также белорусов ждут и несколько холодных периодов, но, по мнению синоптика, эти периоды не будут продолжительными.

Что касается дождей, то их количество прогнозируется около средних многолетних значений. На протяжении всего летнего сезона ожидается от 24 до 32 влажных дней, прогнозирует Дмитрий Рябов. При этом сильные ливни нередко будут сопровождаться шквалами, градом и грозой. Синоптик добавил, что на летний период приходится около 80% опасных явлений погоды.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».