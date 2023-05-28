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В Мелитополе прозвучал мощный взрыв в местах скопления военных РФ

  • 28.05.2023, 11:47
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В Мелитополе прозвучал мощный взрыв в местах скопления военных РФ

Сотрясло центр оккупированного города.

Утром 28 мая во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв. Сейчас выясняются обстоятельства и последствия взрыва.

На данный момент известно, что взрыв прогремел в центре города. Об этом в Telegram сообщил мелитопольский городской голова Иван Федоров.

По его словам, взрыв, вероятно, связан с местами расположения российских оккупационных войск. Федоров добавил, что обстоятельства произошедшего выясняются.

«В Мелитополе громко. В центре города раздался одиночный взрыв. Что-то подгорает у окупантов, выясняем», - написал городской голова.

Мелитопольские Telegram-каналы подтвердили информацию Федорова о взрыве, но конкретных деталей также пока не сообщали.

Напомним, в оккупированном Мелитополе 25 мая произошла новая «бавовна». Взрывы прогремели в районе захваченного аэродрома.

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