Со счетом 4:0: бойцы ВСУ разгромили команду российских гаубиц

Со счетом 4:0: бойцы ВСУ разгромили команду российских гаубиц3
- 28.05.2023, 14:10
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Видеофакт.
Бойцы 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки ВСУ серией прицельных ударов уничтожили ряд российских гаубиц. Свое вооружение оккупанты прятали в лесу.
Результаты отличной работы защитников показали на видео. Оно опубликовано на YouTube-канале воинской части А1108.
На кадрах появляются гаубицы, которые российские захватчики замаскировали среди украинского леса, чтобы вести обстрелы.
Воины ВСУ выследили размещение вражеского вооружения и прицельными ударами обезвредили его.
Эти кадры были сняты с высоты: на них виден дым там, где раньше стояла техника РФ. В общем были уничтожены четыре единицы таких прицепных пушек.
«Со счетом 4:0 наши подразделения буквально разгромили команду вражеских гаубиц!» – говорится в сообщении.