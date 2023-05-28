Со счетом 4:0: бойцы ВСУ разгромили команду российских гаубиц 3 28.05.2023, 14:10

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Видеофакт.

Бойцы 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки ВСУ серией прицельных ударов уничтожили ряд российских гаубиц. Свое вооружение оккупанты прятали в лесу.

Результаты отличной работы защитников показали на видео. Оно опубликовано на YouTube-канале воинской части А1108.

На кадрах появляются гаубицы, которые российские захватчики замаскировали среди украинского леса, чтобы вести обстрелы.

Воины ВСУ выследили размещение вражеского вооружения и прицельными ударами обезвредили его.

Эти кадры были сняты с высоты: на них виден дым там, где раньше стояла техника РФ. В общем были уничтожены четыре единицы таких прицепных пушек.

«Со счетом 4:0 наши подразделения буквально разгромили команду вражеских гаубиц!» – говорится в сообщении.

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