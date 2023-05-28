В Быховском районе Mazda сбила лося

В Быховском районе Mazda сбила лося3
- 28.05.2023, 17:42
- 3,754
Пострадали два человека.
Два человека получили травмы при столкновении автомобиля с лосем в Быховском районе, сообщили в областной ГАИ.
Происшествие случилось 27 мая в 03.30. Установлено, что 25-летний водитель Mazda, проезжая 272-ой километр трассы Витебск — Гомель, сбил лося, который внезапно выбежал на дорогу. От удара легковушку выбросило в кювет.
В результате ДТП водитель и его 34-летний пассажир получили телесные повреждения и были доставлены в больницу. Животное погибло.