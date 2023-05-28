В Быховском районе Mazda сбила лося 3 28.05.2023, 17:42

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Пострадали два человека.

Два человека получили травмы при столкновении автомобиля с лосем в Быховском районе, сообщили в областной ГАИ.

Происшествие случилось 27 мая в 03.30. Установлено, что 25-летний водитель Mazda, проезжая 272-ой километр трассы Витебск — Гомель, сбил лося, который внезапно выбежал на дорогу. От удара легковушку выбросило в кювет.

В результате ДТП водитель и его 34-летний пассажир получили телесные повреждения и были доставлены в больницу. Животное погибло.

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