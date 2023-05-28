Исследование: Искусственный интеллект отберет рабочие места преимущественно у женщин 11 28.05.2023, 18:07

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Необходимы программы обучения женщин новым профессиям, которые помогут им оставаться на рынке труда.

Искусственный интеллект может заменить преимущественно те профессии, в которых заняты сотрудники женского пола. Об этом говорится в исследовании, опубликованном компанией Revelio Labs, занимающейся изучением рынка труда.

Отмечается, что этой тенденции будут способствовать предрассудки в человеческом обществе, относительно того, какого пола человек должен быть, чтобы занимать ту или иную должность.

Например, обязанности секретаря, администратора или кассира традиционно исполняют женщины. И поскольку, согласно прогнозам, ИИ угрожает заменить людей этих профессий, соответственно, свои рабочие места также потеряют преимущественно женщины.

В исследовании подчеркивается необходимость программ обучения женщин новым профессиям, которые помогут им оставаться на рынке труда.

Один из авторов исследования, экономист Хакки Озденорен, подчеркивает, что такой шаг позволит как пользоваться преимуществами достижений в области искусственного интеллекта, так и не отказываться от найма людей, обладающих определенным опытом.

Напомним, недавно компания IBM сократила число вакансий административного плана (например, кадровиков), которые легко может заменить ИИ. Предполагается, что через пять лет до 30% рабочих мест такого плана в этой фирме перестанут существовать.

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