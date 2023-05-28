В Минске автобус выехал на перекресток на красный и столкнулся с легковушкой
- 28.05.2023, 19:18
- 3,326
Видео с регистратора.
Автобус попал в аварию в Минске, пострадала пассажирка. Об этом сообщили в столичной ГАИ.
Авария произошла днем 28 мая. По данным инспекторов, 61-летний водитель городского автобуса МАЗ выехал на пересечение улиц Бурдейного и Якубовского на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Skoda.
В ДТП травмы получила 58-летняя пассажирка автобуса. Ее доставили в больницу для обследования.