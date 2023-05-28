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В Минске автобус выехал на перекресток на красный и столкнулся с легковушкой

  • 28.05.2023, 19:18
  • 3,326
В Минске автобус выехал на перекресток на красный и столкнулся с легковушкой

Видео с регистратора.

Автобус попал в аварию в Минске, пострадала пассажирка. Об этом сообщили в столичной ГАИ.

Авария произошла днем 28 мая. По данным инспекторов, 61-летний водитель городского автобуса МАЗ выехал на пересечение улиц Бурдейного и Якубовского на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Skoda.

В ДТП травмы получила 58-летняя пассажирка автобуса. Ее доставили в больницу для обследования.

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