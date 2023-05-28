Резников: 100% пусков ракет Storm Shadow по врагу были точными 1 28.05.2023, 19:27

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Алексей Резников

Дальнобойные ракеты Украине передала Великобритания.

Министр обороны Украины Алексей Резников высоко оценивает эффективность переданных Великобританией дальнобойной ракеты Storm Shadow. По его словам, все пуски были точными. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

«Из всего количества уже состоявшихся пусков Storm Shadow все 100% – точные поражения целей, определенным Генштабом. 100 на 100. Абсолютно результативно», – сказал министр.

Он отметил, что во время визита в Киев министра обороны Великобритании Бена Уоллеса он имел честь представить ему двух пилотов авиационного подразделения, непосредственно применявшего уже эти ракеты на поле боя против врага. Пилоты подарили Уоллесу в качестве сувенира красную ленту, которая является фиксатором при запуске Storm Shadow, а британский министр расписался на фотографии на память.

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