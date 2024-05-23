Украинские военные сбили еще один Су-25

Украинские военные сбили еще один Су-254
- 23.05.2024, 19:42
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Второй за сутки.
Украинские военные сбили сегодня, 23 мая, российский штурмовик Су-25.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на 110 отдельную механизированную бригаду имени генерал-хорунжего Марка Безручко.
Накануне военнослужащие 110-й бригады уже сбили одну вражескую «сушку», а сегодня снова отличились точным выстрелом по еще одному российскому штурмовику.
«Еще минус два самолета оккупантов на нашем направлении. Накануне наши ребята, посадили на вечную стоянку в донбасских степях вражеский Су-25. Это раз. А уже сегодня безудержные зенитчики 110 ОМБр снайперски отработали по еще одному Су. Это два», - рассказали в бригаде на странице Facebook.
Су-25 — это советский штурмовик, главной задачей которого является поддержка сухопутных войск. Впервые такой штурмовик поднялся в воздух в 1975 году, а на вооружение его взяли в 1981 году.