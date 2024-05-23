Компания Wargaming передала медикам в Украине 13 реанимобилей 2 23.05.2024, 19:03

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Компания с беларусскими корнями Wargaming передала украинским медикам 13 реанимобилей. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«В октябре прошлого года мировой разработчик игр Wargaming запустил благотворительный проект #WargamingUnited в помощь украинским врачам. Тогда через платформу United24 удалось собрать более 1 млн долларов на машины скорой помощи — к сбору присоединились игроки из 115 стран», — написал он.

По словам Федорова, реанимобили уехали в Винницкую, Львовскую, Киевскую, Одесскую, Харьковскую, Черниговскую, Запорожскую, Сумскую и Херсонскую области.

Напомним, два года назад компания с белорусскими корнями Wargaming Group объявила, что передала свой бизнес в России (компании «Леста» и «Варгейминг Москва») и заодно в Беларуси («Гейм Стрим») под управление менеджеров Lesta Studio. Было заявлено, что все они больше не связаны с головной компанией. Летом 2022 года владельцы белорусского разработчика, с середины 2010-х осевшие на Кипре, вышли из российских и белорусской компаний и юридически, продав контрольные доли в них руководителю Lesta Studio россиянину Малику Хатажаеву.

Wargaming не в первый раз жертвует в поддержку граждан Украины. Компания направила миллион долларов на медицинскую помощь и оборудование в первую неделю войны, передала 100 тысяч долларов для оказания помощи пострадавшим от разрушения плотины Каховской ГЭС.