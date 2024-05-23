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В Минске планируют заменить 79 км трубопроводов

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  • 23.05.2024, 19:36
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В Минске планируют заменить 79 км трубопроводов

Будут ли на время работ отключать горячую воду?

В 2024 году специалисты филиала «Минские тепловые сети» республиканского предприятия «Минскэнерго» планируют заменить 79 километров трубопроводов. Будут ли работы сопровождаться перерывами в подаче горячего водоснабжения и теплоснабжения, агентству «Минск-Новости» разъяснил заместитель главного инженера филиала Андрей Жешко.

В отличие от плановых мероприятий по испытаниям теплосетей, когда горячую воду отключают максимум на 13 суток, проведение строительно-монтажных работ по замене трубопроводов предусматривает иной подход.

— Жителям домов в зоне проведения работ не стоит беспокоиться: на время реконструкции строители, согласно проектной документации, монтируют дублирующий надземный трубопровод для теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей, — объясняет специалист. — Да, такие временные сооружения могут проложить через дворовую территорию, что создает определенные неудобства. Просим местных жителей отнестись к этому с пониманием, ведь главное — услуги по обеспечению теплом и горячей водой будут оказываться без перебоев.

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