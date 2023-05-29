Силы обороны Украины продвинулись вперед на бахмутском направлении 1 29.05.2023, 14:02

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Фото: ВСУ

В ходе контратак удалось продвинуться на расстояние до 400 метров.

В районе Бахмута Донецкой области силы обороны Украины смогли продвинуться на несколько сотен метров. Об этом спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил 29 мая в эфире национального телемарафона, который транслирует «1+1».

По его словам, оккупанты за минувшие сутки снизили активность, зафиксировано только два боестолкновения на этом участке фронта.

«В ходе контратак на некоторых направлениях удалось продвинуться на расстояние от 350 до 400 метров», – сказал Череватый.

Он отметил, что снижение активности врага связано с его большими потерями, уничтожено 54 оккупанта, еще 84 получили ранения. Также украинские защитники ликвидировали реактивную систему залпового огня «Град», самоходный миномет «Тюльпан», три беспилотника, три пушки и два полевых склада боеприпасов в этом районе.

Интенсивность российских обстрелов, по словам Череватого, на бахмутском направлении не снизилась, за сутки РФ нанесла 465 ударов артиллерией и провела два авианалета.

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