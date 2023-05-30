Редчайший спорткар Porsche продают за 9 миллионов евро 1 30.05.2023, 9:25

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Автомобиль отметился громкими гоночными победами и уже стал легендой.

Во Франции на аукцион RM Sotheby’s выставили Porsche 962C 1985 года. За легендарный спорткар планируют выручить до 9 миллионов евро. Подробности авто раскрыли на сайте аукционного дома.

Столь высокая цена обусловлена спортивными достижениями Porsche 962 – это один из самых гоночных автомобилей в истории. Сверхскоростные спорткары в 1985 и 1986 году выигрывали чемпионат мира по гонкам на выносливость и трижды (в 1986, 1987 и 1994 годах) побеждали в знаменитой круглосуточной гонке «24 часа Ле-Мана».

Всего выпущено только шесть Porsche 962. Конкретно этот автомобиль выступал в гонках с 1985 по 1988 годы. Он выиграл гонку в ЮАР и квалификацию в Ле-Мане, а также занимал призовые места еще в пяти соревнованиях. На нем выступали знаменитые гонщики Дерек Белл, Жаки Икс, Йохен Масс и Ганс Штук.

С 1989 года Porsche 962 пребывает в частных коллекциях и увидеть ее можно на различных автошоу. В 2018 году Porsche 962 машина прошла реставрацию.

Porsche 962 оснащен 3,0-литровой оппозитной шестеркой с турбонаддувом мощностью 780 л. с. Легкое (900 кг) авто разгоняется до 100 км/ч за 3,6 с и может развить 365 км/ч.

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